Кремлевские всадники выступят с Московским казачьим хором на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Всадники Кремлевской школы верховой езды (КШВЕ) выступят совместно с Московским казачьим хором на фестивале "Спасская башня", который пройдет на Красной площади в Москве с 27 августа по 5 сентября. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Готовим к фестивалю, на мой взгляд, очень интересную программу. Тематически и визуально она кардинально будет отличаться от той программы, что мы показали на предыдущем фестивале в 2019 году. Там выступление строилось на популярных рок-композициях, всадники выезжали на манеж в джинсах, белых майках и темных очках. Это был образ современности. В программе этого года мы возвращаемся к русским традициям", - привели в дирекции слова капитана команды КШВЕ Андрея Ненашева.

Часть номеров будет выполнена под живые композиции в исполнении Московского казачьего хора. "Сейчас приучаем лошадей к такому виду музыки, так как выступать под живое пение достаточно сложно как для всадников, так и для лошадей. Хору тоже нужно адаптироваться под ритм движения всадников", - сказал он.

Команда КШВЕ будет выступать в черкесках и папахах.

"Будет и джигитовка, и демонстрация владения традиционным казацким оружием - шашкой и пикой", - рассказали организаторы фестиваля.