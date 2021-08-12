Пласидо Доминго удостоен итальянской оперной премии Беллини

РИМ, 12 августа. /ТАСС/. Известный испанский тенор и дирижер Пласидо Доминго удостоен престижной оперной премии "Беллини д'оро" ("Золотой Беллини"). Как в четверг сообщили в пресс-службе певца, награждение состоялось на Сицилии, родине итальянского композитора, в Таормине, где Доминго дирижирует "Риголетто" Джузеппе Верди.

"Я польщен и благодарен за это признание. Винченцо Беллини оставил невероятно проникновенную музыку и открыл путь многим великим композиторам, особенно Верди", - прокомментировал Доминго.

Он также сообщил, что в свои 80 лет еще чувствует силы и голос его не покидает. "Сейчас, возможно, я не делаю все, что просят, но голос есть, чтобы продолжать работать. Процентов на 70 пою, на 30% - дирижирую. Возможно, в будущем буду дирижировать больше и меньше петь, но пока, к счастью, голос меня не покидает, и я счастлив", - поделился исполнитель, признавшись, что музыка для него - все. "Это как вода и еда, я не могу жить без музыки", - сказал Доминго.

На Сицилию он вернулся много лет спустя после того, как снимался на острове в фильме-опере Франко Дзеффирелли "Сельская честь" (Cavalleria Rusticana, 1982) вместе с Еленой Образцовой. Постановщиком оперы "Риголетто", которой дирижирует Доминго, выступил его старый друг Лео Нуччи, разделивший с ним премию. Опера была представлена в античном театре Таормины. В проекте задействована российская певица Анастасия Болдырева, которая исполняет партию Маддалены.

Доминго, который в Таормину приехал после гала-концерта в "Арене ди Верона", уже в следующем году должен вернуться на Сицилию - в Палермо, где споет в опере "Симон Бокканегра".

"И надеюсь вернуться однажды в Катанию, чтобы дирижировать Беллини", - заключил Доминго.

Премия Беллини была учреждена в 1968 году Сообществом друзей музыки в Катании, родном городе композитора. В честь одного из его произведений - оперы "Норма", как считается, получило название традиционное сицилийское блюдо - паста алла норма. В разные годы награды удостаивались выдающиеся музыканты, среди которых друзья Доминго - Риккардо Мути и Лучано Паваротти. В интервью газете Corriere della Sera испанский тенор признался, что с Паваротти они были друзьями, коллегами, но одновременно и соперниками. "Я восхищался им, но было и соперничество. Мы наслаждались сотрудничеством, и мне его очень не хватает", - сказал Доминго.