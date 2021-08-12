Московский кинотеатр "Иллюзион" покажет 17-26 августа ретроспективу экранизаций Айтматова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московский кинотеатр "Иллюзион" покажет 10 картин, снятых по произведениям писателя Чингиза Айтматова, в том числе - "Перевал", "Первый учитель", "Пегий пес, бегущий краем моря". Об этом сообщила в четверг пресс-служба кинотеатра.

"Госфильмофонд России подготовил ретроспективу экранизаций произведений Чингиза Айтматова. С 17 по 26 августа в "Иллюзионе" покажут снятые по прозе знаменитого киргизского писателя фильмы Ларисы Шепитько, Сергея Урусевского, Андрея Кончаловского, Толомуша Океева и других советских режиссеров", - сказали в пресс-службе.

По словам куратора программы, преподавателя ВГИК Андрея Апостолова, "проза Айтматова удивительно сочетает в себе эпические традиции киргизского фольклора и кинематографичность модернистской литературы". "На протяжении нескольких десятков лет советские режиссеры охотно обращались к произведениям Айтматова, - напомнил киновед. - Сначала неожиданно оригинальные и острые тексты писателя вдохновили на покорение киргизской "киноцелины" столичных режиссеров - Алексея Сахарова (фильм "Перевал" по повести "Тополек мой в красной косынке"), Ларису Шепитько ("Зной" по "Верблюжьему глазу") и Андрея Кончаловского ("Первый учитель" по одноименной повести). Эти картины не только стали полнометражными дебютами будущих классиков советского кино, но и дали возможность набраться опыта местным кинокадрам".

Зрителей ждут картины "Перевал" (Алексей Сахаров, 1961), "Первый учитель" (Андрей Кончаловский, 1965), "Небо нашего детства" (Толомуш Океев, 1966), "Материнское поле" (Геннадий Базаров, 1967), "Джамиля" (Ирина Поплавская, 1968), "Бег иноходца" (Сергей Урусевский, 1969), "Белый пароход" (Болотбек Шамшиев, 1975), "Смерч" (Бако Садыков, 1988). Ленту "Зной" (1962) представит Антон Климов - сын режиссеров Ларисы Шепитько и Элема Климова. Завершит программу фильм Карена Геворкяна "Пегий пес, бегущий краем моря", ставший победителем Московского кинофестиваля 1991 года - последнего в истории СССР. "Этим фильмом закрывалась большая глава в истории российского и киргизского кинематографа - глава советских экранизаций прозы Чингиза Айтматова, ставшая знаковым явлением послевоенной истории советского кино", - отметил Апостолов.

Показы пройдут с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда. Программа поддерживает посольство Киргизии в РФ.

Айтматов (1928-2008) - киргизский и российский писатель, дипломат, Герой Социалистического Труда (1978). Автор романа "Белый пароход", повестей "И дольше века длится день", "Первый учитель" и других. Основатель всемирного движения ученых, писателей, деятелей науки и культуры "Иссык-Кульский форум" (1986). Лауреат Ленинской премии (1963), Государственной премии СССР (1968, 1977, 1983).