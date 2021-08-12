Органисты из пяти стран примут участие в конкурсе им. Таривердиева в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Органисты из России, Белоруссии, Италии, Китая и США очно примут участие в московском отборочном туре XII Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева, который пройдет 29 и 30 августа в Российском национальном музее музыки. Об этом сообщила в четверг журналистам вдова композитора, арт-директор конкурса Вера Таривердиева.

"Московский тур полностью пройдет вживую, участники приедут в Москву. Иностранцы уже получили визы", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС. К участию одобрены заявки 17 музыкантов из 22.

Московское жюри возглавляет главный органист Церкви Каллио, преподаватель Музыкальной академии им. Сибелиуса в Хельсинки Олли Пююлампи, вместе с ним конкурсантов оценивают главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина, доцент кафедры органа Московской консерватории Алексей Шмитов, глава кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Панов и глава департамента органной и церковной музыки Университета Канзаса Джеймс Хигдон.

Ранее отбор в немецком Гамбурге прошли 10 органистов, в американском Лоуренсе - пятеро. "География конкурса шире, чем обычно", - отметила Таривердиева. Среди конкурсантов - представители Бразилии, Германии, Польши, США, Чехии, ЮАР, Южной Кореи. Все прошедшие отбор музыканты встретятся с 3 по 9 сентября в Калининграде, чтобы побороться за главный приз конкурса - янтарного ангела. Призовой фонд составляет $15 тыс.

Нынешний смотр проходит под знаком 90-летия со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева, которое будет отмечаться 15 августа. "Конкурс стал одним из главных событий юбилейного года", - отметила арт-директор.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому Международный конкурс органистов его имени - это дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу. Смотр проводится с 1999 года раз в два года.