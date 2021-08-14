В Петербурге стартует международный конкурс молодых оперных певцов им. Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Тринадцатый международный конкурс молодых оперных певцов им. Елены Образцовой откроется в Петербурге в субботу при участии артистов из 12 стран Европы и Азии. Все три тура пройдут на сцене Академической капеллы, сообщили организаторы на пресс-конференции, которая прошла в пятницу в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Елена Васильевна хорошо относилась к числу "13", и мы тоже надеемся, что тринадцатый вокальный смотр ее имени пройдет достойно, хотя пандемия внесла серьезные коррективы в наши планы. Мы получили заявки от более 300 молодых вокалистов из 21 страны мира, но из-за неблагоприятной эпидемической обстановки число стран сократилось до 12. На сегодня у нас зарегистрировано 217 участников. Возникли проблемы и с формированием жюри, однако его уровень, как всегда, будет очень высок", - сказала на пресс-конференции генеральный директор Благотворительного фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

Она отметила, что расширяется география конкурса, на котором впервые выступит представитель Вьетнама. Свое участие подтвердили молодые певцы из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Монголии, Польши, Республики Корея, Узбекистана, Украины. Более 40 городов Российской Федерации пришлют на конкурс своих артистов. Помимо Москвы и Петербурга, в этом списке Владивосток, Рязань, Воронеж, Саратов, Нижний Новгород, Новосибирск, Ханты-Мансийск.

Конкурс будет проходить с 14 по 21 августа в рамках Международного фестиваля "Приношение Елене Образцовой" при поддержке Фонда Президентских грантов и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В состав жюри вошли певцы и деятели музыкального театра из России, Италии, Франции, Швейцарии, Великобритании. В их числе - народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга Бородина, народная артистка СССР, помощник главного дирижера и музыкального руководителя Большого театра России Маквала Касрашвили,, народная артистка России и Украины, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, народный артист России Сергей Лейферкус (Россия, Великобритания), оперная певица и педагог, заслуженная артистка России Марина Мещерякова (Россия, Австрия), руководитель международного проекта Opera for Peace Джулия Лагаузер (Франция), руководитель арт-агентства Ariosi Management Алессандро Ариози (Италия), руководитель агентства Gerstel International Opera Management Тэдди Герстел (Швейцария).

Об истории конкурса

Международный конкурс имени Елены Образцовой начал свою историю в 1999 году и после смерти певицы не поменял своего названия и оставил вакантным ее кресло председателя жюри. Проводится он раз в два года и, как заявила Наталья Игнатенко, входит в десятку крупнейших вокальных форумов мира с очень хорошей репутацией.

За 22 года проведения конкурса в нем приняли участие около 1 600 молодых исполнителей из 30 стран. В числе лауреатов и призеров - певцы, занимающие ведущее положение на сценах самых знаменитых оперных театров мира: Юлия Лежнева, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Любовь Петрова, Виталий Билый, Ирина Лунгу, Динара Алиева, Алексей Марков, Ольга Пудова, Роман Бурденко, Владислав Сулимский, Михаил Петренко. Многие лауреаты входят в знаменитую оперную труппу Мариинского театра.

Призовой фонд конкурса составляет более 2 млн рублей: Гран-при - 700 тыс. рублей, Первая премия - 500 тыс., Вторая - 350 тыс., Третья - 250 тыс. рублей. Участники третьего тура, не ставшие лауреатами, будут награждены дипломами конкурса и денежными премиями. На конкурсе учреждены также специальные премии Фонда Елены Образцовой и Культурного центра Елены Образцовой, "Лучший концертмейстер конкурса" и "Приз зрительских симпатий" (50 тыс. рублей).