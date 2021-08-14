Оркестр Стефана Младеновича стал лучшим молодежным коллективом фестиваля трубачей в Гуче

ГУЧА (Сербия), 14 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Духовой оркестр Стефана Младеновича признан лучшим молодежным коллективом 60-го международного Драгачевского фестиваля трубачей в городе Гуча. Об этом сообщил ТАСС в субботу директор культурного центра Лучани, ответственный за конкурсную программу фестиваля, Йован Ковачевич.

"Победителем фестиваля в молодежной квалификации стал оркестр Стефана Младеновича из Пожеги. Второе место занял оркестр братьев Илич из Честобродице, третье - Мирослава Джунисиевича из города Ариле. В личном зачете первым трубачом фестиваля жюри признало Александара Илича (оркестр Александара Илича, Стубал), на втором месте Стефан Младенович из Пожеги, третьим стал Младжан Крстич из Загужаня", - сообщил Ковачевич.

Второй день фестиваля в Гуче стартовал ранним утром, когда трубачи прошли по улицам городка, сыграв "побудку". После этого состоялся парад участников. Юные музыканты, одетые в национальные костюмы, под звуки труб прошли по улицам города. Участниками дефиле помимо музыкантов стали также ветераны войн, представители детских фольклорных кружков, члены обществ исторической реконструкции.

Далее в программе запланированы соревнования по народному многоборью (метание камня, прыжки в высоту, метание яблока сквозь кольцо, борьба). Призом победителю станет эксклюзивный карабин сербской оружейной фабрики "Застава". Также пройдут конкурсы на самый красивый народный костюм, конкурс здравиц (тостов), презентации книг, концерты фольклорных коллективов.

По словам организаторов, гвоздем программы второго дня фестиваля станут вечерние концерты чешского коллектива HarMarek Orchestr, симфонического оркестра и хора Национального телевидения Сербии, а также выступления "легенд" сербской трубы - оркестра Бобана и Марка Марковича и оркестра Драгана Павловича.

Меры безопасности

В этом году фестиваль проходит при беспрецедентных эпидемиологических мерах. На подъезде к месту проведения фестиваля установлены три кольца безопасности. На первом этапе проверяются сертификаты о вакцинации или документы о перенесенном ковиде. На втором этапе людям проводят экспресс-тесты на коронавирус, третье кольцо безопасности еще раз проверяет наличие документов у посетителей фестиваля и пропускает людей в безопасную зону.

Труба как символ Сербии

После фильмов Эмира Кустурицы "Время цыган", "Аризонская мечта", "Андерграунд" фестиваль трубачей в Гуче стал чрезвычайно популярным. В лучшие годы его посещало до 600 тыс. человек со всего мира. Однако в погоне за массовостью была потеряна традиция трубы как сербского национального инструмента. В последние годы организаторы стремятся к возрождению традиций конкурса, очищению его программы от поп-музыки, превращению фестиваля в Гуче в культурный символ Сербии.

Как сообщили ТАСС организаторы, за прошедшие 60 лет фестиваль посетили более 20 млн зрителей из Сербии и всего мира. В этом году в предварительном соревновании приняли участие несколько сотен музыкантов и десятки оркестров. Жюри отобрало 16 коллективов, которые поборются за главный приз - "Золотую трубу".

Фестиваль завершится в ночь с 15 на 16 августа выступлением музыканта Горана Бреговича.