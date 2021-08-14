Фильм "Медея" режиссера Зельдовича получил приз на фестивале в Локарно

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фильм "Медея" режиссера и автора сценария Александра Зельдовича получил приз на фестивале в Локарно. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель создателей ленты.

"Молодежное жюри фестиваля присудило "Медее" Александра Зельдовича приз с формулировкой: "За эффектную современную версию трагедии Еврипида, не искажающую ее поэтики. За эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста". В "Медее" смело слетаются современные темы с нестареющей нитью мифа, предлагая беспрецедентный аудиовизуальный опыт", - следует из сообщения.

Мировая премьера фильма Александра Зельдовича "Медея" состоялась в рамках конкурсной программы 74 Locarno Film Festival - одного из крупнейших международных кинофестивалей. На фестивале фильм представили режиссер и автор сценария Александр Зельдович, композитор Алексей Ретинский и продюсер Анна Качко.