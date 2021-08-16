{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Театр "Геликон-опера" готовит четыре премьеры в новом сезоне

В новом сезоне театр не будет требовать от зрителей QR-коды

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" представит четыре премьеры в новом, 32-м, сезоне. О планах рассказал в понедельник на сборе труппы художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

Худрук обратился к труппе по видеосвязи, сейчас он в Израиле ведет переговоры о первой премьере сезона, которая запланирована 21 октября и обещает стать историческим событием. Впервые в России будет представлена первая опера на иврите "Альфа & Омега" Гиля Шохата. Постановщиком выступит Бертман. Премьерная серия будет включать восемь показов.

"С Гилем мы сейчас решаем вопрос о том, чтобы [спектакль] "Альфа & Омега" приехал в Израиль, это для Израиля будет огромным событием. Мне кажется, это будет огромным событием и в России. Во-первых, мы уже знаем, что это очень красивая музыка. Во-вторых, это очень красивый язык, совершенно не известный в музыкальном театре", - сказал Бертман.

Следующей премьерой Бертмана и "Геликона" станет постановка оперы Верди "Аида": спектакль вернется в репертуар театра в новом виде. В Белоколонном зале княгини Шаховской театр планирует поставить одноактную оперу-буффа "Остров Тюлипатан" Оффенбаха, за работу возьмется лауреат премии Москвы Илья Ильин. Завершит сезон четвертая премьера - опера Пуччини "Богема" в постановке Бертмана. "Думаю, это название, которое многих обрадует", - заметил режиссер.

Без QR-кодов

В новом сезоне театр не будет требовать от зрителей QR-коды. "Мы, проанализировав ситуацию, поняли, что мы к первому варианту (формат "ковид-фри" с разрешенной 100-процентной заполняемостью) пока не готовы, нет достаточного количества привитых зрителей, которые составят нам 100-процентную заполняемость залов. На ближайший месяц-два мы оставляем систему входа в театр: продаются 50% залов и соблюдаются все меры, то есть измерение температуры, масочный режим и санитайзеры", - сказал первый заместитель гендиректора - художественного руководителя Владимир Горохов.

Еще до открытия сезона, 28 августа, "Геликон" примет участие в московской общегородской акции "Ночь кино" с документальным фильмом "Дмитрий Бертман. Сотворение мира", созданным лауреатом Российской национальной телевизионной премии "Тэфи" Сергеем Майоровым.

Сезон откроется 31 августа гала-концертом "Бал княгини Шаховской", посвященным 180-летию со дня рождения княгини-благотворительницы Евгении Федоровны Шаховской-Глебовой-Стрешневой. Это станет итоговым мероприятием геликоновской Молодежной программы оперных артистов.

В сентябре артисты "Геликона" отправятся в Швецию, где вместе с Королевской оперой в Стокгольме приступят к работе над спектаклем "Иоланта" Чайковского, представленного геликоновцами в Москве в 2019 году в постановке Сергея Новикова. Премьера ко-продукции состоится 2 октября. Со стороны "Геликона" в спектакле заняты Ольга Щеглова, Игорь Морозов, Константин Бржинский, Дмитрий Янковский и Станислав Швец.

В ноябре театр ждут с гастролями в Италии в городе Бари. В рамках ко-продукции с Театром Петруцелли (Teatro Petruzzelli di Bari) москвичи 11 ноября представят спектакль "Золотой петушок" Римского-Корсакова в постановке Бертмана.

Теги
Россия
На телевидении Зимбабве началась неделя российского кино
Телезрители по всей стране смогут увидеть российские классические фильмы, среди которых "Жестокий романс", "Дядя Ваня", "Белый тигр", "Курьер"
Читать полностью