Театр "Геликон-опера" готовит четыре премьеры в новом сезоне

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" представит четыре премьеры в новом, 32-м, сезоне. О планах рассказал в понедельник на сборе труппы художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

Худрук обратился к труппе по видеосвязи, сейчас он в Израиле ведет переговоры о первой премьере сезона, которая запланирована 21 октября и обещает стать историческим событием. Впервые в России будет представлена первая опера на иврите "Альфа & Омега" Гиля Шохата. Постановщиком выступит Бертман. Премьерная серия будет включать восемь показов.

"С Гилем мы сейчас решаем вопрос о том, чтобы [спектакль] "Альфа & Омега" приехал в Израиль, это для Израиля будет огромным событием. Мне кажется, это будет огромным событием и в России. Во-первых, мы уже знаем, что это очень красивая музыка. Во-вторых, это очень красивый язык, совершенно не известный в музыкальном театре", - сказал Бертман.

Следующей премьерой Бертмана и "Геликона" станет постановка оперы Верди "Аида": спектакль вернется в репертуар театра в новом виде. В Белоколонном зале княгини Шаховской театр планирует поставить одноактную оперу-буффа "Остров Тюлипатан" Оффенбаха, за работу возьмется лауреат премии Москвы Илья Ильин. Завершит сезон четвертая премьера - опера Пуччини "Богема" в постановке Бертмана. "Думаю, это название, которое многих обрадует", - заметил режиссер.

Без QR-кодов

В новом сезоне театр не будет требовать от зрителей QR-коды. "Мы, проанализировав ситуацию, поняли, что мы к первому варианту (формат "ковид-фри" с разрешенной 100-процентной заполняемостью) пока не готовы, нет достаточного количества привитых зрителей, которые составят нам 100-процентную заполняемость залов. На ближайший месяц-два мы оставляем систему входа в театр: продаются 50% залов и соблюдаются все меры, то есть измерение температуры, масочный режим и санитайзеры", - сказал первый заместитель гендиректора - художественного руководителя Владимир Горохов.

Еще до открытия сезона, 28 августа, "Геликон" примет участие в московской общегородской акции "Ночь кино" с документальным фильмом "Дмитрий Бертман. Сотворение мира", созданным лауреатом Российской национальной телевизионной премии "Тэфи" Сергеем Майоровым.

Сезон откроется 31 августа гала-концертом "Бал княгини Шаховской", посвященным 180-летию со дня рождения княгини-благотворительницы Евгении Федоровны Шаховской-Глебовой-Стрешневой. Это станет итоговым мероприятием геликоновской Молодежной программы оперных артистов.

В сентябре артисты "Геликона" отправятся в Швецию, где вместе с Королевской оперой в Стокгольме приступят к работе над спектаклем "Иоланта" Чайковского, представленного геликоновцами в Москве в 2019 году в постановке Сергея Новикова. Премьера ко-продукции состоится 2 октября. Со стороны "Геликона" в спектакле заняты Ольга Щеглова, Игорь Морозов, Константин Бржинский, Дмитрий Янковский и Станислав Швец.

В ноябре театр ждут с гастролями в Италии в городе Бари. В рамках ко-продукции с Театром Петруцелли (Teatro Petruzzelli di Bari) москвичи 11 ноября представят спектакль "Золотой петушок" Римского-Корсакова в постановке Бертмана.