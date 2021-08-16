Эрмитаж направил Линдеманну претензии о несогласованном использовании музейных изображений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Дирекция Государственного Эрмитажа направила германскому музыканту Тиллю Линдеманну претензионные письма об использовании в его музыкальном клипе, снятом в интерьерах музея, несогласованных изображений музейных объектов. Об этом сообщается Telegram-канале музея.

"Государственный Эрмитаж направил господину Линдеманну (через его представителя Анара Линдеманна) уведомительные и претензионные письма о нарушении условий договора", - говорится в сообщении.

Ранее Эрмитаж заявил о недобросовестном использовании его имени и изображений музейных объектов Линдеманном, выпустившим серию NFT (виртуальный актив - невзаимозаменяемый токен) с цифровыми изображениями, подготовленными во время съемок в музее.

Как пояснили представители музея, в мае 2021 года фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн провел съемку музыкального клипа в интерьерах Государственного Эрмитажа. По договору, который был заключен перед съемками, музей предоставил Линдеманну право на воспроизведение всего трех изображений музейных объектов, исключительно в оригинальном аудиовизуальном произведении - музыкальном клипе на песню Н. Богословского "Любимый город". Но, по словам представителей Эрмитажа, "в ходе проведения съемок господин Линдеманн злоупотребил "правом гостя", и в клип были включены изображения, заранее не согласованные сторонами".

Суть претензий

В дальнейшем, как отмечается в сообщении, музыканты, "изменив без дополнительного соглашения договорную цель использования изображений, сделали и разместили на платформе NFT Frame Art коллекцию NFT-токенов с использованием как несогласованных изображений музейных объектов, так и имени Государственного Эрмитажа", притом, что использование имени музея требует отдельного договора, содержащего условия и порядок использования наименования.

"Таким образом, Т. Линдеманн допустил грубое нарушение условий договора, заключенного с Государственным Эрмитажем, не согласовав с музеем съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию; неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии NFT-токена "One shot video Hermitage Edition", начальная стоимость которого определена им как 100 000 евро за один токен. Общий тираж достиг 10 (десяти)", - пояснили представители музея.

Как отмечается в сообщении, ответа на письмо музей пока не получил. Эрмитаж, как сообщается в Telegram-канале, "направил также уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, которая допустила контрафактные NFT к продаже без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца и, тем самым, подорвала доверие покупателей к блокчейн-платформам". Платформа NFT Frame Art подтвердила получение письма.

NFT (non-fungible tokens) - цифровой сертификат, хранящийся в блокчейне, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время существования NFT было продано свыше 5 млн токенов.