В "Художественном" покажут фильм "Дневник его жены" к юбилею Алексея Учителя

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Кинотеатр "Художественный" в Москве 30 августа проведет показ кинокартины "Дневник его жены" режиссера Алексея Учителя. Мероприятие пройдет в честь 70-летия российского режиссера, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра во вторник.

"Тридцатого августа в 19:00 кинотеатр "Художественный" покажет картину Алексея Учителя, посвященную истории жизни великого русского писателя Ивана Бунина "Дневник его жены". Показ состоится в честь 70-летия российского режиссера. Фильм представят сам автор, а также продюсер и генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая", - рассказал собеседник агентства.

Премьера фильма состоялась в 2000 году на Международном кинофестивале в Карловых Варах. "Дневник его жены" получил Гран-при "Кинотавра" и стал лучшим фильмом года по итогам премии "Ника".

"У этого режиссера говорящая фамилия. Он действительно выдающийся учитель, продюсер и педагог: ровно год снятый в его продюсерской компании фильм "Китобой" собирает призы по всему миру. Как режиссер он привнес в наше кино новое качество кинематографической выделки и исторического анализа. Мало кому удается приблизить к нам исторических персонажей таким образом, что они, как живые, вновь начинают вызывать бурные эмоции. К юбилею Алексея Ефимовича мы очень рады представить один из лучших его фильмов - "Дневник его жены", - рассказал программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин.

О режиссере

Алексей Учитель - знаменитый российский режиссер и продюсер, Народный артист России. Его фильмы "Дневник его жены", "Прогулка", "Космос как предчувствие", "Пленный", "Край" получали призы "Ника", "Золотой орел", Московского международного кинофестиваля и фестиваля в Карловых Варах, номинировались на "Золотой глобус" и выдвигались на премию "Оскар".