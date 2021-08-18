Исторический музей в Москве представит коллекцию Императорского стеклянного завода

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 100 произведений знаменитого стеклянного производства Российской империи XIX - начала XX века представлены в новой экспозиции Государственного исторического музея, которая открывается в среду.

"Мы выбрали в данном случае уникальную коллекцию Императорского стекольного завода. Это монографическая выставка, посвященная именно заводу. Мы попытались отобрать 100 самых ярких, самых показательных произведений, которые были выполнены мастерами в столетний период - от начала XIX века до начала века XX", - рассказал ТАСС директор музея, историк, кандидат исторических наук Алексей Левыкин.

По его словам, неслучайно эту выставку сопровождает портретный ряд русского императорского дома. "Прежде всего, конечно, это они являются владельцами этого завода, они предопределяли высокий уровень производства, высокий уровень эстетики. И они же являлись главными пользователями", - отметил собеседник агентства. На выставке представлены портреты императриц Елизаветы Алексеевны, Александры Федоровны, императоров Николая I, Николая II, Александра I, Александра II, великой княжны Ольги Николаевны, великого князя Константина Николаевича, великой княгини Александры Иосифовны.

Посетители смогут увидеть сервизы, которые находились в различных императорских дворцах, и некоторые из которых могли изготавливаться к определенным датам. "Есть предположение, что ряд предметов изготавливался, например, для бракосочетания великого князя Александра Николаевича - будущего императора России", - рассказал Левыкин.

Какой самый уникальный

Экспозиция включает немало уникальных экспонатов, среди них выделяются ваза с маскаронами, которая открывает выставку, - потрясающая работа не только стекольщиков, но и мастеров по металлу, а также парные вазы из так называемого золотого рубина, крест, выполненный из стекла.

Вазу с маскаронами куратор выставки, заведующая отделом керамики и стекла ГИМ Елена Смирнова назвала одной из звезд собрания музея. Ваза в стиле ампир выполнена из аметистового хрусталя редкого тона, использовано большое количество типов гранения.

Крест из стекла, как рассказала ТАСС Смирнова, относится к 1908 году и сделан по эскизу знаменитого автора Петра Красновского. "Было очень интересное направление - вещи изготавливались из бесцветного толстостенного хрустального стекла и украшались глубокой красивой рельефной гравировкой", - отметила она. По ее словам, представленный на выставке крест - действительно единственный в своем роде.

Среди экспонатов есть подаренные музею меценатами, например, три пасхальных яйца, переданные ГИМ княгиней Щербатовой.

Фонд музея и планы новых выставок

Планов у музея, по признанию его руководителя, много, например готовится выставка о новых поступлениях.

Фонд керамики и стекла Исторического музея был сформирован в начале XX века и за время своего существования стал одним из крупнейших собраний в России, которое насчитывает более 36 тыс. предметов.

Императорский стекольный завод, который находился в селе Озерки рядом с Петербургом (сейчас это уже территория города), закончил свое существование в 1918 году. После революции он был переведен на изготовление оптики, рассказала куратор.

Выставка будет проходить до 10 ноября 2021 года.