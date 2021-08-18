Почти 50 человек прошли во второй тур конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Отступление от регламента позволило себе жюри XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, пропустив во второй тур не 40, а 49 участников. В среду на сцене Академической капеллы Санкт-Петербурга борьбу за награды продолжили конкурсанты из 10 стран Европы и Азии.

Комментируя решение отойти от строгих правил, члены жюри отметили высокий уровень, продемонстрированный участниками в первом туре.

"Мы услышали целую россыпь голосов - масштабных, больших, с прекрасной оперной фактурой. Радует обилие молодых меццо-сопрано с благородными оперными голосами. Под знамя этого конкурса всех их позвало имя Елены Образцовой", - сказала журналистам член жюри конкурса, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. Другой член жюри, руководитель международного проекта Opera for Peace Джулия Лагаузер (Франция) отметила наличие "художественной зрелости у многих молодых певцов, что является в том числе свидетельством большей популярности в России оперного искусства в сравнении с Европой".

В первом туре приняли участие 163 вокалиста из 12 стран. Во втором туре, который пройдет 18 и 19 августа, выступят певцы из Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Китая, Молдавии, Монголии, Польши, России, Узбекистана и Украины. Они будут соревноваться в исполнении камерных вокальных сочинений русских и зарубежных авторов и оперных арий итальянских композиторов. В заключительный тур по регламенту должны пройти 15 финалистов. Лучшие из лучших будут названы 21 августа.

Конкурс проходит при поддержке Фонда Президентских грантов и Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках Международного фестиваля "Приношение Елене Образцовой".