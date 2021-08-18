Куратор инсталляции "Большая глина № 4" заявил, что она соответствует задачам искусства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Работа "Большая глина № 4" Урса Фишера соответствует основным задачам любого искусства, заявил ТАСС в среду куратор временной инсталляции на территории Дома культуры "ГЭС-2" в Москве Франческо Бонами.

Появление в воскресенье на Болотной набережной в Москве инсталляции "Большая глина № 4" Урса Фишера из Швейцарии вызвало споры среди москвичей и, в частности, критику со стороны главы Общественного совета при Министерстве культуры Михаила Лермонтова. Вторая инсталляция - работа "Пространство света" итальянского художника Джузеппе Пеноне - появится 19 августа у Дома культуры "ГЭС-2" в столице.

"Во Флоренции кто-то счел скульптуру уродливой, кто-то - дерзкой, кто-то - смелой. "Большая глина" может быть и уродливой, и дерзкой, и смелой, и, следовательно, вдохновляющей, таким образом соответствуя основным задачам любого искусства: пробуждать нас и заставлять задуматься о смысле жизни - во всей ее красоте и уродстве, через любовь и ненависть, сквозь время, в контексте истории человечества и истории Земли", - сказал Бонами.

Он отметил, что "Большая глина" - это монументальное произведение искусства, задуманное для создания контраста между архитектурой и природой "с целью подчеркнуть ключевое взаимоотношение между внутренним и абстрактным духом и рациональным практичным мышлением". Работа впервые была продемонстрирована в Нью-Йорке перед зданием "Сигрем-билдинг" архитектора Людвига Мис ван дер Роэ, где проявился контраст между рационалистическим стилем архитектуры и произвольной формой, созданной Фишером. "Сопоставление открытого и закрытого подходов к творческому процессу было очевидным", - говорит куратор.

Реакция жителей Флоренции

По его словам, контраст стал еще более радикальным во Флоренции, где инсталляция разместилась на площади Синьории и здания Палаццо Веккьо - символов колыбели западной цивилизации.

"Внезапное появление "Большой глины" было полной противоположностью появлению черного монолита в "Космической одиссее: 2001" Кубрика. У Кубрика минималистическая форма представляет рациональность первобытным и диким людям, а у Фишера цель состоит в том, чтобы пробудить эгоцентричных жителей Запада от летаргии самолюбования, которая диктует современное существование, основанное на самовосхвалении", - заявил Бонами.

Он отметил, что хотя скульптура получила множество различных комментариев от жителей Флоренции и туристов, но в конце концов ее загадочная форма стала новым центром притяжения в городе, местом сбора и встреч.

В Москве же, по его словам, "Большая глина" будет контрастировать с различными архитектурными доминантами: золотыми куполами храма, памятником Петру Великому и элегантной переосмысленной архитектурой здания "ГЭС-2" с его синими трубами - "таким образом, "Большая глина" будет одновременно соприкасаться с религией, историей и культурой".

"Изменения в искусстве происходят по-разному, они могут быть революционными, а могут проявляться в простых повседневных действиях. Прохожие и местные жители смогут подойти к восприятию формы и значения скульптуры "Большая глина" с разных сторон. Ее можно рассматривать как валун, облако или дым, клубящийся из труб, как глыбы Стоунхенджа, - все это загадочные, волшебные, благоговейные формы человеческого воображения", - полагает куратор временной инсталляции.