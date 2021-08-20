Специальными гостями фестиваля "Спасская башня" станут Хор Турецкого и Тамара Гвердцители

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Хор Турецкого и народная артистка России Тамара Гвердцители станут специальными гостями Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет на Красной площади в Москве с 27 августа по 5 сентября. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Музыкальный марафон Хора Турецкого и Soprano Турецкого "Песни Победы" (Unity Songs), получит продолжение на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Артисты выступят на Красной площади 1 сентября. В этом году "Песни Победы" будут особенно актуальны, поскольку главной темой фестиваля "Спасская башня" в 2021 году станет "Время, Музыка и Мир", - сказали в дирекции.

Еще одним специальным гостем станет народная артистка России Тамара Гвердцители. "Певица, которая принимает участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" с 2015 года, будет радовать зрителей своими выступлениями с 27 августа по 3 сентября", - подчеркнули организаторы.

"Одними из самых ярких выступлений на фестивалях стал дуэт Гвердцители с легендарной французской певицей Мирей Матье. Звезды исполнили песню Жоржа Гарваренца на стихи Шарля Азнавура "Вечная любовь". В 2017 году певица подарила публике песню "Зажгите свечи", которая была посвящена памяти первого музыкального руководителя фестиваля генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В прошлом году в период пандемии, когда фестиваль не мог быть проведен на Красной площади, артистка совместно со сводным оркестром, состоящим из 1,5 тыс. человек исполнила песню "Ты же выжил, солдат!" для онлайн-версии представления на площади перед главным храмом Вооруженных сил РФ", - напомнили в дирекции.

Хор Турецкого также уже выступал на главной площади страны в рамках фестиваля. Артисты исполнили как мировые классические шедевры, так и арию Христа из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда" и одну из самых известных композиций Фредди Меркьюри. В финале концерта в исполнении хора прозвучал Гимн России.

Ранее в дирекции сообщили, что в этом году специальным гостем "Спасской башни" станет фронтмен групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.