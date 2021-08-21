В Нижнем Новгороде в день 800-летия города стартовал автопробег ретромашин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Автопробег ретромашин стартовал в Нижнем Новгороде в день 800-летия города. Колонна, проехав через конвейер и главную проходную предприятия, отправилась по дорогам города к парковке у стадиона "Нижний Новгород", где организуют масштабную выставку исторических моделей.

Мероприятие стало частью фестиваля ретро-автомобилей "Горький классик", в котором принимают участие около 100 машин, производимых в разное время на Горьковском автозаводе. Здесь можно встретить автомобили начиная с самых ранних моделей, - ГАЗ-А и ГАЗ-АА, заканчивая "Волгами" постсоветской эпохи. Так, одними из экземпляров стали ГАЗ-6, ГАЗ-12 ЗИМ - первый в мире серийный седан с тремя рядами сидений, карету скорой медицинской помощи на базе ГАЗ-21 "Волга", машины времен Великой Отечественной войны, которые нашли энтузиасты в местах сражений и позднее воссоздали, командирские "эмки" - М-1. Благодаря фестивалю "на малую родину" вернулись автомобили, произведенные в Нижнем Новгороде с 1932 года по 1988 год.

"В 2022 году мы будем отмечать 90-летие нашего предприятия, автомобили, которые сегодня представлены в колонне, олицетворяют целую эпоху развития отечественного автопрома и развитие нашей страны. <...> Большое спасибо людям, которые тратят свое личное время на то, чтобы сохранять историю и автомобили в том виде, в котором они сходили с конвейера", - сказал журналистам управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.

Как рассказал гендиректор фестиваля Иван Падерин, поддержка автомобилей в таком состоянии, восстановление их по чертежам, требуют огромных ресурсов и времени. "Но когда есть идея, когда это все вдохновлено любовью к этим автомобилям, любовью к этой истории, то все происходит как-то легко и с большим вдохновением", - сказал Падерин.

Горьковский автомобильный завод - ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Занимает лидирующие позиции на рынке России.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. По предположениям историков, город основали в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошли более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из мира спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа. Гала-шоу к юбилею, которое покажут в эфире Первого канала, состоится вечером 21 августа, его режиссером стал Илья Авербух.