Спецпоказ фильма Дэвида Линча "Простая история" пройдет в кинотеатре Garage Screen

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Драму Дэвида Линча "Простая история" (The Straight Story, 1999) о пожилом человеке, который преодолевает 400 км на газонокосилке ради встречи со своим братом, покажут в летнем кинотеатре Garage Screen с пленки из коллекции Госфильмофонда России. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

"Самый экспериментальный фильм Дэвида Линча будет показан с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России. Премьера "Простой истории" - притчи Дэвида Линча о важности семьи - состоялась на Каннском кинофестивале 1999 года, где фильм был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь", - рассказали организаторы.

Фильм расскажет о ветеране Второй мировой войны Элвине Стрэйте (Ричард Фарнсуорт), который узнает о том, что брат, с которым он поссорился 10 лет назад, пережил инсульт. Плохое зрение не позволяет герою сесть за руль, поэтому он отправляется на встречу на газонокосилке.

Сценарий картины написал Джон Роуч в соавторстве с Мэри Суини, которая неоднократно сотрудничала с Линчем в разных проектах. Фильм снят по мотивам реальной истории, которую широко освещали в прессе. Автором музыкальной темы выступил Анджело Бадаламенти, ранее работавший над фильмами Линча "Синий бархат" (Blue Velvet, 1986), "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990 - 1991), "Малхолланд Драйв" (Mulholland Drive, 2001) и другими.

Картину "Простая история" покажут зрителям на языке оригинала с русскими субтитрами.