Группа The Killers выступила в гримерке после отмены концерта в Нью-Йорке из-за урагана

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американская рок-группа The Killers дала в субботу импровизированный мини-концерт из гримерки из-за отмены концерта в Нью-Йорке после обрушившегося на город ливня и приближения урагана "Генри". Об этом сообщил телеканал CNN.

Популярная американская группа должна была выступать в заключительной части первого за все время пандемии полномасштабного концерта в мегаполисе под названием "Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения" в Центральном парке, однако незадолго до выхода на сцену на город обрушился проливной дождь с грозой, из-за чего многотысячное мероприятие было сначала приостановлено, а затем завершено раньше срока. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, коллектив решил не разочаровывать зрителей и спеть один из своих хитов, песню Mr. Brightside, в гримерке, кадры их выступления были записаны на телефон и переданы в эфир.

Из-за отсутствия необходимого оборудования The Killers сыграла композицию в необычном акустическом исполнении, тем не менее выступление поддержали все присутствующие.

Крупнейший за несколько лет открытый концерт, который собрал в центре города несколько десятков тысяч человек, завершился раньше времени из-за резко ухудшившихся погодных условий. В ближайшее время на штат обрушится ураган "Генри". В нескольких округах штата и в городе Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, ураган обрушится на жителей острова Лонг-Айленд ранним утром в воскресенье и будет сопровождаться проливным дождем с грозами. По расчетам метеорологов, порывы ветра "Генри" могут достигать порядка 117 км/ч.