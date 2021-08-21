Губернатор Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за приближающегося урагана "Генри"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел в субботу режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за урагана "Генри", надвигающегося с Атлантического океана. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.

"Я объявил режим ЧС перед приближением урагана "Генри". 500 солдат Национальной гвардии были мобилизированы, подготовлены имеющиеся ресурсы для реагирования", - говорится в сообщении.

На брифинге в субботу Куомо сравнил надвигающееся стихийное бедствие с разрушительным ураганом "Сэнди", который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек, в том числе 43 - в Нью-Йорке. Суммарный ущерб от разгула стихии тогда был оценен примерно в $50 млрд.

В Субботу Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм "Генри" усилился до урагана первой категории, на данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,5 м/с. Ураган находится на расстоянии около 748 км к югу от острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и движется на северо-запад со скоростью примерно 9,8 м/с. По предварительным данным, ураган обрушится на жителей Лонг-Айленда ранним утром в воскресенье.