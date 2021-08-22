СМИ: прах франко-американской певицы Жозефины Бейкер перенесут в Пантеон

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Прах франко-американской певицы, актрисы и танцовщицы Жозефины Бейкер (1906-1975) будет перенесен в парижский Пантеон 30 ноября. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info.

Бейкер станет первой темнокожей женщиной, похороненной в Пантеоне. Как отмечает радиостанция, такое решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с инициативным комитетом, собравшем под своей петицией 38 тыс. подписей.

В настоящее время в Пантеоне покоятся пять женщин. Прах последней их них - бывшей узницы нацистских лагерей Симоны Вейль - был перенесен в эту историческую усыпальницу в 2018 году.

Жозефина Бейкер родилась 3 июня 1906 года в Миссури (США). Свою творческую карьеру она начала в 15 лет, выступая в "Стандарт-театре" в Филадельфии. Позже она перебралась в Нью-Йорк, где получила предложение участвовать в спектакле-водевиле. В 1925 году Бейкер пригласили выступать в парижском музыкальном шоу, премьера которого состоялась в Театре Елисейских полей. Танцовщица быстро завоевала признание французской публики, оставшейся под большим впечатлением от чарльстона в ее исполнении. В течение года она блистала на сцене знаменитого парижского кабаре "Фоли-Бержер". Вскоре Бейкер, выступавшая также как певица и актриса, была признана самой успешной американкой, работавшей в развлекательном жанре во Франции.

В 1937 году Бейкер было предоставлено французское гражданство. В годы Второй мировой войны она участвовала в движении Сопротивления. В 1950-е годы поддерживала движение за гражданские права в США. Бейкер умерла 12 апреля 1975 года. Певица была похоронена в Монако.

Пантеон, где найдет покой Жозефина Бейкер, служит исторической усыпальницей выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века. Под его сводами захоронены философы Вольтер, Жан-Жак Руссо, писатели Виктор Гюго, Александр Дюма (отец), лауреаты Нобелевской премии физики Пьер и Мария Кюри, герой антифашистского Сопротивления Жан Мулен. Надпись на входе в Пантеон гласит: "Великим людям благодарная отчизна".