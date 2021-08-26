Российские организации кинематографии получат субсидии на адаптацию к иностранным рынкам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашения о предоставлении субсидий российским IT-компаниям и организациям кинематографии в рамках программы адаптации их продукции к зарубежным рынкам. Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"В июне 2021 года отборочная комиссия провела отбор и одобрила 13 поступивших заявок на адаптацию и продвижение аудиовизуальной продукции и две заявки на адаптацию и продвижение IТ-продукции на общую сумму 482,7 млн рублей.

В настоящее время подписаны все 12 соглашений по реализации проектов повышения конкурентоспособности с 10 компаниями на общую сумму субсидии 469,7 млн рублей. Плановый объем экспортной выручки в период 2021-2023 годов составляет 2 342,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего 11 компаний направили заявки, одна из них направила три заявки. Однако одна IТ-компания отказалась от участия в программе.

Отмечается, что в 2021-2024 годах предусматривается ежегодное финансирование программы в размере 500 млн рублей.

В РЭЦ добавили, что 21 художественный, 24 анимационных фильма и один IТ-проект будут поддержаны в рамках кампании текущего года.

Кроме того, будет объявлен дополнительный прием заявок на участие в программе на сумму 30,3 млн. рублей.

О результатах прошлого года

По итогам прошлого года размер распределенных субсидий составил 300 млн рублей. Объем полученной компаниями экспортной выручки по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 564,4 млн рублей. Плановый объем экспортной выручки за период 2020-2022 годов составляет 1,45 млрд рублей.

В рамках программы было поддержано 13 кинофильмов, а также 25 анимационных фильмов.

"Мы видим высокий интерес компаний в сфере кино и анимации к участию в программе. Итоги ее реализации в 2020 году подтверждают, что такая поддержка позволяет участникам выходить на внешние рынки в качестве мэйджора с готовым, адаптированным к конкретной стране продуктом и рекламными материалами.

В целом это одно из направлений нашей системной работы по развитию экспорта услуг. Сейчас мы работаем над актуализацией соответствующей стратегии до 2030, к концу года планируем представить ее в правительство РФ. Совместно с ВАВТ готовим исследование мировых рынков, чтобы определить, где услуги наших компаний будет наиболее востребованы", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева.

Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина также подчеркнула, что зарубежным рынкам нужна как языковая адаптация контента, так и ментальная. "Для этого нужен дополнительный монтаж уже готового контента, это дорогостоящая, но необходимая для более высокий продаж процедура. Поэтому сейчас мы изучаем возможность внесения соответствующих изменений в постановление", - добавила она.