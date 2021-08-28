Режиссер Николай Лебедев начал монтаж фильма "Нюрнберг"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев приступил к монтажу своей картины "Нюрнберг". Об этом он сообщил на дискуссии во время Российской креативной недели.

"Я сейчас монтирую картину ["Нюрнберг"]", - сказал Лебедев.

Сценарий фильма "Нюрнберг" написан по мотивам романа "На веки вечные" юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил более 40 лет изучению Нюрнбергского процесса.

Главные роли в фильме сыграли артисты Сергей Кемпо и Любовь Аксенова. Сергей Безруков исполнил главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, Евгений Миронов - главу группы разведчиков. Также в фильме задействованы артисты из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.