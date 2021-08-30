Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со 101-летием

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил мультипликатора Леонида Шварцмана со 101-летием, отметив талант режиссера и его вклад в развитие отечественной школы анимации. Текст телеграммы главы государства опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Талантливый художник и режиссер, вы многое сделали для развития отечественной школы анимации, за годы неустанного творческого поиска создали уникальную коллекцию замечательных, всеми любимых мультипликационных фильмов. Подвижническое служение избранному делу, весь ваш насыщенный профессиональный путь достойны глубокого, искреннего уважения", - отмечается в поздравлении президента.

Путин пожелал режиссеру здоровья и бодрости духа.

Леонид Шварцман - российский мультипликатор, народный художник РФ, режиссер серии мультфильмов "Обезьянки", художник-постановщик картин о Чебурашке и крокодиле Гене, котенке по имени Гав, цикла "38 попугаев" и других.