На Ямале снимут фильм о жизни первого окружного драматурга Ивана Ного

ТАСС, 30 августа. Фильм о жизни и творчестве первого ямальского драматурга Ивана Ного, в который войдут уникальные фотографии, документы и комментарии краеведов, снимут в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ямала в понедельник.

"На Ямале начинаются съемки фильма о жизни и деятельности первого ямальского драматурга и общественного деятеля Ивана Ного, которому 23 сентября исполнилось бы 130 лет. <...> В фильм, над которым работает творческая группа региональной компании "Ямал - Медиа", войдут уникальные архивные материалы, редкие фотоснимки героя, рассказы краеведов и историков, путешествие по улице в Салехарде, носящей имя Ивана Ного. Известные в автономном округе литераторы дадут оценку его вкладу в развитие ненецкой литературы", - говорится в сообщении.

Инициатором съемок выступила заместитель председателя Заксобрания Ямала, региональный координатор федерального проекта "Историческая память" Наталия Фиголь. По ее мнению, Ного является одним из ярких представителей коренных народов Крайнего Севера.

Ного родился в семье оленеводов. Был организатором и председателем первого в Обдорске (Салехарде) туземного кооператива, членом президиума Обдорского райисполкома, а также руководителем литературного объединения ямальских писателей. На протяжении всей жизни он активно занимался литературным творчеством, был автором драм, очерков о Ямале. Им написаны пьесы "Шаман", "Тадибя", "Вавле Ненянг". Последний свой рассказ "Мой друг снайпер" писатель опубликовал в 1943 году.