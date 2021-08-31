Алексей Учитель не исключает, что Пересильд после "Вызова" предложат контракт космонавта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель допускает, что актриса Юлия Пересильд, после полета на МКС для работы над художественным фильмом "Вызов", может получить предложение стать профессиональным космонавтом. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"У Юли поразительные физические данные. Недавно вот рассказывала, как ее крутили на центрифуге, отрабатывали то ли посадку, то ли взлет. Четыре с половиной часа сидишь в скафандре и все время продолжается тряска, вибрация, перегрузки. Когда Юля вышла, ей сказали, у космонавтов пульс обязательно уходил за девяносто ударов в минуту. А у нее не превышал семидесяти восьми. И она еще посмеивалась, мол, чего волноваться-то? Не удивлюсь, если после полета ей предложат контракт космонавта. Надеюсь, откажется", - поделился Учитель.

Актриса и режиссер воспитывают двух дочерей. По словам Учителя, девочки полетят на Байконур на запуск корабля, сам он присоединится, "если возьмут". "Количество членов семьи, которых берут на старт, ограничено. <…> Юля ведь помешана на детях. В хорошем смысле. Поражаюсь ей. По идее, сейчас она должна жить в Звездном. Там каждые три дня какой-то зачет, экзамен. Она же реально летит в качестве бортинженера. Все учит и сдает. При ее ответственности готовится по полной программе, всерьез. <…> Юля мотается туда-сюда, чтобы хоть немного побыть с детьми", - рассказал собеседник агентства.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в "Твиттере" ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.