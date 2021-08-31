Драгоценную саблю Александра I покажут в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Оружейная палата Музеев Московского Кремля совместно с Государственным историческим музеем Южного Урала (Челябинск) проведут выставку предметов, связанных с личностью и жизнью российского правителя Александра I. Большинство из экспонатов до недавнего времени хранились в запасниках, сообщил ТАСС во вторник директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

"Выставка "Александр I - держав восстановитель" из собрания Музеев Московского Кремля - это главное событие года для нашего музея и для челябинского культурного сообщества. Предметы в экспозиции будут впервые представлены в Челябинской области. Большинство предметов хранились в фондах, а теперь публика сможет их увидеть", - сказал собеседник агентства.

По словам Богдановского, самыми редкими предметами, представленными на выставке, открывающейся 7 сентября, станут драгоценная сабля, подаренная юному цесаревичу Александру его бабушкой - императрицей Екатериной II; мундир полковника лейб-гвардии Преображенского полка, украшенный орденом Андрея Первозванного, в котором Александр I короновался в Кремле.

"Кроме того, на выставке будут представлены такие уникальные памятники как редкие изображения членов императорской фамилии, высшие ордена Российской империи, серия медалей, выпущенных в память о крупнейших сражениях Отечественной войны 1812 года, медные таблички с перечнем трофейной артиллерии наполеоновской армии, привезенной в Кремль по указу императора, таблица с текстом договора о провозглашении Священного союза монархов Европы", - добавил Богдановсикй.

По словам директора, одновременно с выставкой Музеев Московского Кремля откроются две выставки, организованные самим музеем, они ответят на вопросы посетителей экспозиции о том, какое отношение имел Александр I к Южному Уралу.

Александр I родился 12 (23) декабря 1777 года, умер 19 ноября (1 декабря) 1825 года. Правил с 11 (24) марта 1801 года по 19 ноября (1 декабря) 1825 года, старший сын императора Павла I и Марии Федоровны.