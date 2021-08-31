Фильмы "Эдем" и "Красный призрак" стали лучшими картинами кинофестиваля в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Четырнадцатый международный кинофестиваль "Восток & Запад. Классика и авангард" завершился во вторник в Оренбурге. Лучшим фильмом в конкурсе российского кино "Сплетенные параллели" стал "Красный призрак" режиссера Андрея Богатырева, а в международном конкурсе - "Эдем" режиссера Агнеши Кочиш, передает корреспондент ТАСС.

"В этом фильме ["Красный призрак"], который о прошлом, сплелось все: здесь и сейчас, потому что это сделано суперпрофессионально, работа на будущее, сплелся потрясающий актерский ансамбль, чистота жанра, новизна - все то, что лично я, как представитель индустрии, хочу видеть завтра в нашем кино. Поэтому с огромным удовольствием я объявляю: приз "Золотой сарматский лев" получает лучший фильм "Красный призрак", режиссер Андрей Богатырев", - сказала представитель жюри Екатерина Бородачева и вручила награду режиссеру.

Фильм "Эдем" председатель жюри международного конкурса Вера Сотникова назвала очень цельной и стильной картиной, которая "транслирует всем нам то, что без любви жить нельзя". Агнеша Кочиш не смогла лично приехать на фестиваль и поблагодарила организаторов по видеосвязи.

Обладателем приза президента фестиваля стала российско-японская работа "История Акиты и Пальмы" режиссера Александра Домогарова младшего. Награду получили продюссер картины Цукаса Сига и юные актеры Леонид Басов и Анастасия Сига. "Эта картина была и на открытии [кинофестиваля] в японской версии, она была выбрана зрителями для показа в День кино 27 августа, ее смотрели на "Ночи кино", - отметила президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая.

Приз губернатора Оренбургской области "За лучший сценарий им. Алексея Саморядова" получили сценаристы Александр Цой и Евгений Гущин за фильм "Когда она приходит". Они, как и многие другие лауреаты конкурса, не смогли лично присутствовать на церемонии и прислали видео с благодарностью за золотого сарматского льва.

Гран-при конкурса короткого метра "Шаг" получил фильм "Ты здесь" режиссера Орхана Абулова. Также жюри вручило два приза лауреатам - специальное упоминание жюри получили картины "Утешение", режиссер Лина Асадуллина и "Курчатов", режиссер Александр Королев. Жюри также отметило фильм режиссера из Оренбурга Алексея Постного "Пока гремит вокруг", который был показан на кинофестивале вне конкурса.

О кинофестивале

Кинофестиваль "Восток & Запад. Классика и авангард" открылся в Оренбурге 26 августа в 14-й раз. К конкурсу было допущено 36 из 250 фильмов, предложенных авторами. Это 16 полнометражных лент и 20 короткометражных. Благодаря внеконкурсным программам зрители смогли посмотреть за пять фестивальных дней всего 57 картин.

За годы работы кинофестиваля в Оренбурге его посетили гости из России, Германии, Польши, Италии, Македонии, Казахстана, США и многих других стран. С 2008 по 2020 год в фестивале приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран мира. Важными особенностями кинофестиваля стали широкая география кинолент, их тематическое и жанровое разнообразие, киносеансы в формате опен-эйр. Лауреатам конкурсных программ традиционно вручают приз "Золотой сарматский лев". Первый приз кинофестиваля в 2021 году за вклад в киноискусство получила народная артистка России Ирина Алферова.