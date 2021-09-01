Проект "Золотая маска online" 2021 года завершится 2 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Трансляция недавней премьеры Санкт-Петербургского Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова - спектакля Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" пройдет на главной странице портала "Рамблер" 2 сентября. Этот показ завершит программу "Золотая маска online - 2021", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Четвертый год подряд фестиваль "Золотая маска" проводит в online-формате прямые и отложенные трансляции постановок, отмеченных экспертами Российской национальной театральной премии. Выход за пределы театрального зала дает возможность гораздо большему количеству зрителей увидеть лучшие образцы сценического искусства. Одновременно работа высокопрофессиональной съемочной команды в постоянном взаимодействии с постановщиками сохраняет уникальное авторское решение каждого спектакля", - заявила представитель пресс-службы фестиваля.

Она отметила, что генеральным партнером фестиваля "Золотая маска", а также программы "Золотая маска online" выступает Сбер. Все трансляции 2021 года проходят на площадках генерального digital-партнера - медиахолдинга Rambler&Co. Официальным партнером "Золотой маски online" является Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Программа проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

"Возрастающая аудитория "Золотой маски online" доказывает востребованность программы: если в 2020 году прямые трансляции на главной странице портала "Рамблер" посмотрели более 500 тысяч человек, то за восемь месяцев 2021 года количество просмотров увеличилось почти в 2 раза, зрительская аудитория составила 911 тысяч человек", - констатировала собеседница агентства.

Она напомнила, что в афишу "Золотой маски online - 2021" вошли спектакли "Идиот" Новосибирского театра "Старый дом", "Чернобыльская молитва" Воронежского Никитинского театра, "Приказ короля" Екатеринбургского театра "Урал Опера Балет", трансляции которых состоялись весной. "Постановка легендарного Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" станет завершающим событием программы", - подчеркнула представитель пресс-службы фестиваля.

По ее словам, историческое здание БДТ на Фонтанке, 65 до ноября закрыто на ремонт, так что трансляция 2 сентября на главной странице портала "Рамблер" станет уникальной возможностью увидеть спектакль. Запись была сделана в дни премьеры спектакля - 18 и 19 февраля 2021 года. "Впервые на киноэкране трансляцию можно будет посмотреть 9 октября в кинотеатре "Художественный" в рамках больших гастролей "БДТ в Москве", которые пройдут в столице в сентябре - октябре 2021 года", - проинформировала собеседница агентства, добавив, что позднее "Золотая маска online" представит все части театрального сериала Андрея Могучего "Три толстяка" - "Эпизод 1. Восстание", "Эпизод 2. Железное сердце" и "Эпизод 7. Учитель" - в коллекции мультимедийного сервиса Okko.