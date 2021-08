Венецианский кинофестиваль начнется с премьеры фильма Педро Альмодовара

РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьерным показом нового фильма известного испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) начинается в среду 78-й Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, как официально называется этот старейший в мире киносмотр. Картина с участием Пенелопы Крус участвует в основном конкурсе.

Показу будет предшествовать торжественная церемония, в ходе которой почетный "Золотой лев Святого Марка" за карьерные достижения и вклад в киноискусство вручат итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи. Второго почетного льва удостоилась американская актриса Джейми Ли Кертис. Ее будут чествовать 8 сентября.

Претенденты на Львов

Всего на "Львов Святого Марка" претендует 21 фильм, включая картину российских режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой "Капитан Волконогов бежал", премьера которой состоится 8 сентября. Крус появится в еще одном фильме основного конкурса - "Официальный конкурс" (Competencia Oficial) аргентинцев Мариано Кона и Гастона Дюпра. Кроме того, за основные награды поборются ленты о принцессе Диане Пабло Ларраина "Спенсер" (Spencer) с Кристен Стюарт, "Закат" (Sundown) мексиканца Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур, "Отражение" украинца Валентина Васяновича, а также автобиографическая картина Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio). В этом году в основной конкурс включено пять итальянских фильмов.

19 лент, в том числе работа украинца Игоря Сенцова, включены во вторую конкурсную программу "Горизонты". Новшеством этого года стала конкурсная программа "Горизонты экстра", в которую включены восемь фильмов, в том числе картина молодого российского режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, "Мама, я дома" с Ксенией Раппопорт.

Международное жюри основного конкурса возглавляет режиссер из Южной Кореи Пон Джун Хо, обладатель главного приза Каннского фестиваля и "Оскара" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung, 2019).

Вне конкурса

На закрытии фестиваля вне конкурса представят итальянскую ленту Роберто Андо "Спрятанный ребенок" (Il bambino nascosto). Вне конкурса будет представлен новый фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком "Последняя дуэль" (The Last Duel). Фильм перекликается с движением Me too, хотя и повествует о событиях далекого прошлого. Одним из самых ожидаемых называют фантастический фильм "Дюна" (The Dune) Дени Вильнева, премьера которого также состоится вне конкурса.

В большой секции документального кино вне конкурса покажут французскую ленту, снятую в "Траншеях" на линии разграничения в Донбассе, а также картину о разоренной войной Сирии.

Продолжается традиция включать в фестивальную программу эпизоды сериалов. На этот раз на фестивале состоится премьера пяти мини-эпизодов "Сцен из супружеской жизни" (Scenes From a Marriage), снятых израильским режиссером Хагаем Леви с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком для HBO. Эта работа основана на телесериале Ингмара Бергмана, снятом в 1973 году.

Также вне конкурса представят фильм об умершем в прошлом году композиторе кино Эннио Морриконе (1928-2020), сделанный Джузеппе Торнаторе, который много с ним сотрудничал.

В условиях пандемии

Во вторник состоялись специальные предваряющие официальное открытие показы. И первым стала премьера "дневника" Венецианского кинофестиваля прошлого года, когда смотр в Венеции на фоне пандемии единственный прошел в очном режиме. "Кино во времена ковида" - зарисовка итальянца Андреа Сегре, который в прошлом году перед открытием показал документальный фильм о Венеции во время локдауна "Молекулы" (Molecole).

В этом году к нормам прошлого года по профилактике и недопущению распространения коронавируса - бронирование мест в залах, маски, измерение температуры, дистанция и сокращение вдвое посадочных мест - добавилось требование ковид-сертификата. Для непривитых или вакцинированных непризнанными в ЕС препаратами это означает необходимость делать тест на коронавирус каждые 48 часов.

Тем не менее, по словам художественного руководителя фестиваля Альберто Барберы, в этом году получено вдвое больше запросов на аккредитацию, чем в прошлом. Ожидается и больше зарубежных гостей на красной ковровой дорожке. В прошлом году победительница - режиссер фильма "Земля кочевников" (Nomadland) работающая в США китаянка Хлоя Чжао принимала "Золото льва" по видеомосту.

Церемония награждения состоится 11 сентября.