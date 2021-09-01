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Умерла народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова

Ей было 93 года
Тамилла Агамирова Александр Саверкин/ТАСС
Описание
Тамилла Агамирова
© Александр Саверкин/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова умерла на 94-м году жизни, сообщили ТАСС в театре "Ромэн".

"Тамилла Агамирова скончалась на 94-м году жизни", - рассказали в театре.

Артистка ненадолго пережила своего супруга - народного артиста СССР, худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, который ушел из жизни 2 июля 2021 года.

Агамирова в 1951 году окончила Бакинский театральный институт. После чего в 1952 году пришла в театр "Ромэн", где вскоре стала исполнять главные роли. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Матео Фальконе", "Кубинская новелла", "Сталинград" и другим, по десяткам ролей в спектаклях театра "Ромэн".

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