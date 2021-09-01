Объявлен шорт-лист номинантов литературной премии им. Фазиля Искандера

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Жюри и оргкомитет утвердили короткий список международной премии им. Фазиля Искандера в пяти номинациях, в него вошли авторы литературных творений из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили ТАСС в Русском ПЕН-Центре, учредившем конкурс.

По данным оргкомитета, в короткий список номинантов вошли прозаики Светлана Василенко, Анатолий Головков, Анастасия Ермакова, Сергей Кузнечихин, Илья Оганджанов, Илья Одегов, Роман Сенчин, Владимир Тучков, а также поэты Ян Бруштейн, Герман Власов, Сергей Золотарев, Ирина Каренина, Вадим Месяц, Борис Скотневский, Евгений Чигрин. Среди финалистов - авторы произведений для детей и подростков Жан Бахыт (Бахытжан Канапьянов), Роман Всеволодов, Мария Косовская, Виктория Чембарцева, а также переводчики Даур Начкебиа и Сати Овакимян; киносценаристы Наур Гармелия, Лилия Костенко, Владимир Маталасов, Ибрагим Чкадуа.

Шорт-лист премии представлен авторами из городов России, а также Казахстана, Армении, Молдавии, Израиля, Белоруссии, Абхазии и Украины.

"Лонг-лист 2021 года оказался очень сильным. Нелегко было выбрать из почти ста претендентов имена и произведения для короткого списка. Критериями были - качество, значимость тем и яркость их подачи, соответствие текстов "духу Искандера". Многие произведения, не вошедшие в короткий список, вполне, достойны самых громких премий, но они не ложились в русло премии искандеровской. Отмечу также, что в коротком списке есть и молодые писатели, и те, кого можно смело назвать современными классиками", - сказал ТАСС президент Русского ПЕН-центра и председатель жюри Евгения Попова.

Лауреаты конкурса будут названы в декабре 2021 года.

В свою очередь, вице-президент Русского ПЕН-центра, член жюри премии Борис Евсеев, отметил, что в коротком списке - "писатели разных направлений, каждый из которых, однако, развивает какую-либо из черт, свойственных великому мастеру".

О Фазиле Искандере

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники - "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) - получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и др.

Писатель ушел из жизни в Москве 31 июля 2016 года.