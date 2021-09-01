Третьяковка в новом сезоне представит выставки работ Пименова, Венецианова и Врубеля

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экспозиции работ Юрия Пименова, Алексея Венецианова, Михаила Врубеля, а также выставка-маршрут по 20 наиболее значимым произведениям из собрания П. М. Третьякова, отвергнутыми его современниками, ждут посетителей в Государственной Третьяковской галерее в этом сезоне, сообщили ТАСС в музее.

"Третьяковская галерея открывает выставку одного из крупнейших художников XX века - Юрия Ивановича Пименова (1903-1977), живописца, графика, художника театра, сценографа и педагога", - отметили в музее. Эта выставка пройдет 8 сентября 2021 - 9 января 2022 года в здании на Крымском валу. Будет представлено художественное наследие мастера с начала 1920-х и до конца 1970-х годов прошлого века.

Экспозиция "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" будет открыта с 30 сентября 2021 по 7 февраля 2022 года в Инженерном корпусе в Лаврушинском переулке. Художник эпохи романтизма Алексей Венецианов (1780-1847) - один из самых гармоничных мастеров отечественного искусства, открывший во времена крепостного права в русском крестьянстве и пейзаже тверской земли источник художественного вдохновения, отметили в пресс-службе. Венецианов создал собственную художественную школу. Наряду с произведениями мастера в экспозиции будут представлены работы его учеников: А. А. Алексеева, Г. В. Сороки, А. В. Тыранова и других.

В здании на Крымском валу 3 ноября будут представлены работы Михаила Врубеля. Искусствоведы отмечают уникальное место Врубеля в истории русского искусства конца XIX - начала XX века. "С одной стороны, он принадлежит к прославленной плеяде мастеров эпохи модерна, с другой - очевидна колоссальная дистанция, разделявшая Врубеля и его художественное окружение. Кажется, что с будущим художник оказался связан гораздо прочнее, нежели с современностью. Задача выставки - попытаться понять, что в творчестве мастера поддается объяснению с позиций искусства его времени, а что, по словам Александра Блока, "похищено у вечности", - отметили в пресс-службе галереи. Выставка продлится до 8 марта 2022 года.

С выставкой-маршрутом "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" посетители смогут познакомиться уже 16 сентября. Она включает 20 наиболее значимых произведений из собрания П. М. Третьякова, которые были подвергнуты критике его современниками. Сегодня понятно, что эти картины обличали за новизну приемов и смыслов, в наши дни они стали классикой русского искусства.