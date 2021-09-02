В Москве откроется международный фестиваль "Дни военно-исторического кино"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Третий Международный кинофестиваль "Дни военно-исторического кино" откроется в четверг показом документальной картины Леонида Варламова и Ильи Копалина "Разгром немецких войск под Москвой" (1942), получившей "Оскар". В программу смотра также вошли фильмы "Уроки фарси" (2020), "Зоя" (2020), "Красный призрак" (2020) и другие проекты, сообщают организаторы.

"Международный кинофестиваль "Дни военно-исторического кино" открывается 2 сентября в Музее Победы на Поклонной горе показом оскароносной ленты 1942 года "Разгром немецких войск под Москвой", - рассказали организаторы. Смотр в 2021 году посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского и 80-летию битвы под Москвой.

Одной из площадок фестиваля традиционно станет кинотеатр "Поклонка" в Музее Победы, фильмы также покажут в сети "Москино", Музее обороны Севастополя и 17 центрах Россотрудничества за рубежом. В программу включили более 30 художественных и документальных картин, среди них - "Песня имен" (The Song of Names, 2019) Франсуа Жирара, "Сын Саула" (Saul fia, 2015) Ласло Немеша, "Подольские курсанты" Вадима Шмелева, "Крылья урагана" (Hurricane, 2018) Дэвида Блэра и другие. Кроме того, зрителям представят документальный фильм "Москва наносит ответный удар" (1942) - адаптированную для американских зрителей версию "Разгрома немецких войск под Москвой".

Гостей фестиваля ожидает обширная культурно-образовательная программа и серия специальных показов. Так, студенты ГИТИСа подготовили литературно-драматургическую постановку о Великой Отечественной войне по произведению Булата Окуджавы "Будь здоров, школяр!". В Музее техники Вадима Задорожного посетителям предложат пройти специально подготовленный познавательный квест "Ради мира": перемещаясь между военной техникой экспозиции музея, они смогут узнать интересные факты о российских военных фильмах и проверить знания о событиях военных лет.

Спецпрограмму смотра посвятят 95-летию Российского государственного архива кинофотодокументов. Одним из мероприятий станет сессия с показом архивной кинохроники "Нюрнберг. Кадры, которые нельзя забыть!". Организаторы фестиваля также подготовили серию подкастов об истории, в создании которых принимали участие актеры, музыканты, доктора исторических и психологических наук и другие эксперты.

Совместно с Московским молодежным кинофорумом и Московским международным кинофестивалем "Будем жить" в дни фестиваля состоится питчинг дебютантов в категориях "Образ Москвы" и "Военно-историческое кино". Фестиваль проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, партнерами смотра выступают Минкультуры России, Минобороны России, Минкультуры Крыма, правительство Москвы. Генеральным информационным партнером мероприятия выступает ТАСС.