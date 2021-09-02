Безрукова, Крючкову и Хржановского номинировали на Национальную анимационную премию "Икар"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Актеры Светлана Крючкова и Сергей Безруков, а также режиссер Андрей Хржановский стали номинантами VII Национальной анимационной премии "Икар", вручение которой состоится 9 сентября в Москве. Об этом сообщил в четверг художественный руководитель Национальной анимационной премии "Икар", шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков на пресс-конференции в ТАСС.

"Номинируется замечательный актерский состав. Светлана Крючкова, которая редко озвучивает мультфильмы, но в фильме "Ба" Светланы Филипповой произносит несколько проникновенных фраз. Сергей Безруков, который не новичок в мультипликации. Удивительно, что как актер номинируется Андрей Хржановский, потому что он сам озвучил свой полнометражный фильм "Нос, или заговор "не таких", - сказал Капков, уточнив, что последний номинируется и как режиссер, и как сценарист.

Российскую Национальную анимационную премию "Икар" учредил Сергей Капков в 2014 году. Она вручается за достижения в профессии и вклад в развитие отрасли.