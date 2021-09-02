Гладков и Энтин получат почетные призы Национальной анимационной премии "Икар"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Композитор Геннадий Гладков и поэт Юрий Энтин станут обладателями почетных призов VII Национальной анимационной премии "Икар". Об этом сообщил в четверг художественный руководитель Национальной анимационной премии "Икар", шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году мы даем даже две статуэтки "Мастер", потому что, с одной стороны, эти два имени для анимации неразделимы, с другой стороны, вклад каждого из них настолько весом и революционен, что не хотелось их растягивать на разные годы. Это композитор Геннадий Игоревич Гладков, чей мюзикл "Бременские музыканты" стал событием в истории кино, театра и музыки страны и, конечно же, в истории анимации <...> И поэт Юрий Энтин, который уникален как поэт-песенник, сценарист, драматург, автор мюзиклов", - сказал Капков.

Также заранее известно, кто из продюсеров получит награду. "В этом году лауреатом станет Илья Попов. "Смешарики" в 2004 году стали нашим первым коммерческим сериалом. Илья Попов, создав анимационную индустрию в нашей стране на "Смешариках", не остановился, и с недавних пор у него выходит все больше и больше названий", - пояснил выбор худрук премии.

Вручение премии состоится 9 сентября в Москве."Сама церемония состоится в кинотеатре "Художественный". Безусловно, там будут представители анимационного цеха: звезды нашей анимации, мультипликации, художники, режиссеры, номинанты и так далее. Кроме этого, мы откроем регистрацию на сайте "Москино", и те, кто любит анимацию сможет зарегистрироваться и попасть на эту церемонию", - рассказала генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая.

Она добавила, что регистрация откроется 8 сентября. "Она будет открыта всего сутки. Не опоздайте", - уточнила глава "Москино".

Российская Национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. Она вручается за достижения в профессии и вклад в развитие отрасли.