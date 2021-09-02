Выставка картин и артефактов путешественника Федора Конюхова откроется на ВДНХ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка картин и найденных артефактов российского путешественника Федора Конюхова откроется 7 сентября в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве. В числе экспонатов представлена весельная лодка, на которой 55 лет назад Конюхов впервые отправился в экспедицию и пересек Азовское море, сообщила пресс-служба выставки.

"В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 7 сентября в 19:00 откроется уникальная выставка картин и артефактов "Федор Конюхов: человек может все!", которая станет самой крупной в Москве. Художественные работы обладателя 25 мировых рекордов собраны под кураторством Государственного Русского музея. Сочетание экспонатов создаст эффект погружения - гости смогут пройти по следам исследователя и окунуться в атмосферу приключений: покорение семи вершин мира, включая восхождение на Эверест, трансатлантическое кругосветное плавание и пересечение Тихого океана в обоих направлениях, автономная экспедиция к Северному полюсу, кругосветное путешествие на воздушном шаре из Австралии и многие другие", - говорится в сообщении.

На выставке будут действовать штаб и кабинет Федора Конюхова, походный кинотеатр, а также представлена инсталляция "1100 дней в океане", специальная коллекция "Арт Конюхов" дизайнера и певицы Вики Цыгановой. В программе предусмотрены различные мастер-классы, в том числе под руководством легендарного путешественника. Также на выставке впервые будут представлены артефакты из путешествий и личной коллекции семьи Конюховых

"Специально к открытию выставки крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ "ЛитРес" и самый большой маркетплейс авторских туров в России YouTravel.me создали тематические подборки от Федора Конюхова. "ЛитРес" собрал любимые книги путешественника, среди которых произведения русских и зарубежных классиков, древние писания и книги авторства самого Конюхова. Его экспедиции вдохновили YouTravel.me составить подборку авторских туров в разные уголки России и мира", - отметила пресс-служба.

Кроме этого, видеоприложение TikTok запускает проект с выставкой Конюхова. Легендарный путешественник создаст аккаунт и будет лично делиться видеороликами, а 5 сентября будет запущен конкурс с хештегом #ПутешествуйКакКонюхов, участники которого поделятся своими самыми яркими и необычными поездками. Лучшие видеоролики будут транслироваться прямо на выставке. Выставка продлится до 31 января 2022 года.

Федор Конюхов - известный путешественник, художник, протоиерей Русской православной церкви, академик Российской академии художеств, руководитель Школы путешественников автономной некоммерческой организации духовного, спортивного и культурного развития населения "Глобус". На его счету 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Он первым в мире достиг всех пяти полюсов планеты. Также он стал первым россиянином, покорившим все семь вершин Земли. Кроме того, Конюхов первым в России достиг Северного и Южного полюсов на лыжах, совершил одиночное кругосветное плавание и кругосветный полет на воздушном шаре.