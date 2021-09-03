"ВКонтакте" запустила специальный проект к юбилею Сергея Довлатова

Социальная сеть "ВКонтакте" к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова запустила на своей платформе специальный проект, рассказывающий о жизни и творчестве писателя. Об этом в пятницу сообщается в блоге социальной сети.

Пользователям "ВКонтакте" покажут фильм "Довлатов" Алексея Германа - младшего и трансляции главных событий фестиваля "День Д", который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.

Показ фильма пройдет 3 сентября в 20:00 мск в сообществе "Культура ВКонтакте", присоединиться к трансляциям "Дня Д" можно будет с 3 по 5 сентября в сообществе мероприятия. Фестиваль проходит в пятый раз и объединит больше 40 мероприятий.

Кроме того, пользователи могут поделиться с подписчиками записью или историей с цитатой писателя, например "В любой ситуации необходима какая-то доля абсурда" или "Зарплата хорошая, но маленькая". "Так каждый сможет остро и иронично высказаться словами любимого автора. Подписчики сообществ, посвященных творчеству писателя, увидят предложение поделиться фразой в ленте новостей. Также выбрать цитату можно в мини-приложении "Рассказать друзьям", - говорится в сообщении соцсети.