Ярмарку Cosmoscow перенесли на 18-20 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Девятую международную ярмарку современного искусства Cosmoscow, которая должна была пройти 10-11 сентября в Гостином дворе, перенесли на 18-20 сентября, она пройдет в Центральном Манеже в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ярмарки.

"1 сентября мы, организаторы ярмарки, получили уведомление о продлении работы одного из крупнейших в России центров вакцинации, расположенного в Гостином дворе, способствующего стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве, что на сегодняшний день является приоритетной задачей как для органов власти, так и для представителей бизнеса города. Принимая во внимание факт продления работы центра и невозможность совмещения центра вакцинации и ярмарки на одной площадке, мы были вынуждены перенести даты проведения ярмарки", - привели в пресс-службе слова основателя и директора Cosmoscow Маргариты Пушкиной.

Ранее сообщалось, что в ярмарке примет участие рекордное количество галерей - 80, 16 из которых являются международными участниками. Так, посетители смогут познакомиться с галереями из Австрии, Бельгии, Германии, Грузии, ОАЭ, Норвегии, Франции, Швейцарии и Эстонии.

"Мы гордимся тем, что для участия в ярмарке в этом году удалось собрать такой представительный состав галерей, создать уникальные спецпроекты с нашими постоянными и новыми партнерами, организовать насыщенную некоммерческую и дискуссионную программы. Мы сделаем все возможное, чтобы, несмотря на возникшие обстоятельства, девятый выпуск Cosmoscow состоялся в запланированном масштабе и прошел успешно для всех участников ярмарки", - отметила Пушкина.

Организаторы обещают в ближайшее время объявить обновленное расписание дискуссионной, перформативной и детской программ. Все купленные на ярмарку билеты будут действительны в новые даты. При необходимости покупатели смогут вернуть билеты и получить полную компенсацию.