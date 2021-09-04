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Линдеманн выступит на фестивале "Спасская башня" в сопровождении трех оркестров

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тилль Линдеманн споет "Любимый город" на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве в сопровождении трех оркестров. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Линдеманн исполнит песню "Любимый город". Аккомпанировать ему будут сразу три оркестра силовых ведомств России: Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии. Оркестры выступят под руководством майора Олега Тышука", - сказали в дирекции.

Тилль Линдеманн - специальный гость XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Его выступление зрители смогут увидеть 4 и 5 сентября в вечерних представлениях. Музыкант впервые в своей карьере будет выступать в сопровождении духовых оркестров.

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