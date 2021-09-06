Мультфильм "Маша и Медведь" набрал свыше 100 млрд просмотров на YouTube

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество просмотров российского мультсериала "Маша и Медведь" на YouTube превысило 100 млрд за 10 лет присутствия проекта на этой платформе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Animaccord.

"На протяжении 10 лет присутствия на YouTube мультиязыковые каналы "Маши и Медведя" непрерывно росли, обеспечивая себе огромный успех в России и за рубежом. В дополнение к достижению в 100 млрд просмотров пять каналов мультфильма - английский, испанский, русский, португальский и украинский - получили бриллиантовые награды "кнопки" YouTube (Diamond Creator Awards)", - рассказали в пресс-службе.

По словам главы YouTube в России Анны Данишевской, мультсериал "Маша и Медведь" прошел долгий путь от национального хита до глобального феномена в мире цифрового семейного контента. "Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям; через нашу платформу Animaccord сделал российскую анимационную индустрию значительно более известной и объединил детей и родителей со всего мира", - добавила она.

Аудитория "Маши и Медведя" растет во всех странах, отметили в компании. На конец 2020 года количество подписчиков англоязычного канала мультсериала выросла более чем вдвое и на данный момент составляет свыше 28 млн. Проект также является обладателем рекорда Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube: серия "Маша плюс Каша" набрала более 4,4 млрд просмотров. Кроме того, мультфильм занимает первое место в списке самых востребованных шоу для дошкольников в мире, по данным на август международного исследовательского агентства Parrot Analytics.