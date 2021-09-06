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Михалков решил переписать сценарий своего фильма "Шоколадный револьвер"

Режиссер уточнил, что проект закрыт на данном этапе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков решил отказаться от проекта фильма "Шоколадный револьвер" в том виде, в котором он был задуман изначально. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

"Фабула сценария, который мы написали с братьями Пресняковыми, заключается в том, что русский режиссер для того, чтобы лечить дочь, должен получить "Оскар". Я отказался от этой затеи, потому что сейчас мне трудно представить себе серьезного режиссера, большого режиссера, который будет всерьез относиться к премии, настолько зависимой от условностей сегодняшнего мира", - сказал он.

Михалков уточнил, отвечая на вопрос ТАСС, что проект закрыт на данном этапе. "Мы хотим его переписать", - пояснил он.

Режиссер планировал приступить к съемкам картины по сценарию, написанному вместе с Олегом и Владимиром Пресняковыми, в 2018 году. Тогда проект пришлось отложить по состоянию здоровья Михалкова, затем снова был перенос из-за пандемии.

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