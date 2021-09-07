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Умер сценограф Борис Краснов

Причиной стали последствия инсульта
Борис Краснов Алексей Филиппов/ТАСС
Описание
Борис Краснов
© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Художник-сценограф Борис Краснов умер в ночь на вторник в Москве в возрасте 60 лет. Причиной стали последствия инсульта, сообщил ТАСС его адвокат Александр Добровинский.

"К сожалению, в 01:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким", - сказал он.

Борис Краснов - автор более 3,5 тыс. проектов, он оформлял концерты, телепрограммы, фестивали, сотрудничал с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими. Кроме того, Краснов занимался оформлением спектаклей ведущих российских театров.

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