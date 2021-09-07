На ВДНХ открылась выставка артефактов и картин путешественника Федора Конюхова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка артефактов и картин "Федор Конюхов: Человек может все" 7 сентября открылась в центре "Космонавтики и авиации" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент ТАСС. Картины, представленные на выставке, были собраны под кураторством Государственного Русского музея.

Выставку разделили на пять тематических залов, в числе которых: жизнь Федора Конюхова, путешествия по морским просторам, путешествия по Африке и так далее. На картинах, посвященным морским путешествиям, изображены киты, птицы, корабли и многое другое. А на втором этаже можно увидеть прототип комнаты Федора Конюхова.

"Сегодня открылась выставка. Очень красиво развесили картины, жаль, что не все получилось разместить их", - сказал на открытии Конюхов. Он добавил, что в ближайшее время отправится в новое путешествие, которое совершит на электрокатамаране.

Также в экспозиции представлены фильмы и артефакты из путешествий и личной коллекции семьи Конюховых. В их числе, например, центр управления путешествиями и весельная лодка, на которой 55 лет назад Федор Конюхов впервые отправился в экспедицию и пересек Азовское море.

"У нас большие планы. Мы будем стараться выставлять новые картины и инсталляции. Также планируем провести мастер-класс для детей", - сказал сооргонизатор выставки Виктор Цыганов.

Посетить выставку можно до 31 января 2022 года.

О путешественнике

Федор Конюхов - известный на весь мир путешественник, художник, протоиерей Русской православной церкви, академик Российской академии художеств, руководитель школы путешественников АНО духовного, спортивного и культурного развития населения "Глобус". На его счету 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Первым в России достиг Северного и Южного полюсов на лыжах, совершил одиночное кругосветное плавание и кругосветный полет на воздушном шаре.