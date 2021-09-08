Пианист Алексей Гориболь проведет юбилейный вечер в "Зарядье"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России, пианист Алексей Гориболь 9 октября проведет юбилейный вечер в зале "Зарядье". Чтобы поздравить его, на сцену выйдут коллега Полина Осетинская, актриса Ингеборга Дапкунайте, меццо-сопрано Олеся Петрова, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и другие, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора концерта.

Пианист отметил 60-летие 26 июня.

"Об Алексее Гориболе говорят: "едва ли не лучший камерный музыкант страны", "личность с невероятно широким творческим кругозором", "мастер переплетать красивые идеи и жанры, устанавливать связи между временами", "его энергии подвластно соединять творческие судьбы". Эту многогранность и личностную притягательность музыканта очень точно отражает программа, подготовленная к его юбилею", - подчеркнули организаторы.

В первом отделении Гориболь выступит как солист и в ансамблях, прозвучат сочинения Моцарта, Малера, Шумана, Чайковского.

Вторая часть вечера будет отражать связи юбиляра с театром, кино и балетом. Вместе с певицей Ольгой Дзусовой он исполнит два монолога Таривердиева, а с Павлом Коноваловым - "Анданте" Шварца из фильма "Мелодии белой ночи" Сергея Соловьева. "Своебразным лейтмотивом отделения станут произведения Леонида Десятникова, самым ярким популяризатором и интерпретатором музыки которого является Алексей Гориболь. Музыка композитора к кинофильмам, благодаря Гориболю, обрела самостоятельную концертную жизнь", - напомнили в пресс-службе.

В концерте прозвучат фрагменты музыкально-поэтических программ Алексея Гориболя с известными артистами: Ингеборгой Дапкунайте, Сати Спиваковой и Владимиром Кошевым. Хореографическую миниатюру "Лебедь" на музыку Сен-Санса под аккомпанемент Гориболя исполнит Диана Вишнева.

О пианисте

Алексей Гориболь - признанный мастер камерного ансамбля, концерты которого проходили в крупнейших культурных центрах России, а также в нью-йоркском "Карнеги-холле", Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне, Венском Концертхаусе, Берлинской филармонии, "Концертгебау" в Амстердаме. В творческом багаже пианиста - выпуск более 30 дисков. Гориболь является первым исполнителем многих сочинений современных композиторов, в том числе Леонида Десятникова, Александра Чайковского, Георгия Пелециса, Владимира Мартынова, Павла Карманова, Владимира Раннева, Алексея Айги, Сергея Ахунова.