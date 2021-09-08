"Ъ": российская студия снимет сериал для Netflix с Александром Петровым

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская студия "Водород" снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников в крупных продюсерских компаниях.

Это будет второй российской сериал, созданный по заказу американского сервиса, после экранизации "Анны Карениной", которую снимает студия 1-2-3 Production.

Сериал спродюсируют президент "НМГ Студии" Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures (входит в НМГ) Федор Бондарчук и сооснователь "Водорода" Михаил Врубель. Режиссерами станут Эдуард Оганесян (режиссер сериала "Чики") и Алексей Камынин ("Хандра").

Как пишет издание, с названием проекта еще не определились, съемки пройдут осенью. По сюжету герой Петрова ставит в тюрьме спектакль с заключенными.

В "Водороде" и НМГ отказались от комментариев, в Netflix предложили ждать официального пресс-релиза.