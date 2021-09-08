Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов проведут российские гастроли в сентябре

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в сентябре в Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже в рамках перенесенного с 2020 года гастрольного тура. Об этом сообщил в среду организатор концерта, президент Berin Iglesias Holding Максим Берин на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Конечно, весь год последующий будет юбилейным, и после кремлевского концерта юбилейного 18 сентября мы поедем в большой тур по России. И это будет первый тур Анны Нетребко в нашей стране за всю историю", - сказал он.

В Нижнем Новгороде концерт запланирован 23 сентября, в Самаре звезд ждут 26 сентября, в Воронеже - 28 сентября. Выступление в Новосибирске и Красноярске пришлось отложить на более поздний срок - 31 мая 2022 года и 2 июня соответственно - из-за действующих в Сибири противоковидных ограничений.

Исполнители впервые проведут гастрольный тур по российским городам. "Анна и Юсиф учитывают специфику залов, специфику аудитории, которая в этих городах будет на концертах. И они подобрали очень популярную, легкую, но в то же время очень известную программу для российского тура", - отметил Берин.

В репертуаре народной артистки России Анны Нетребко множество ролей в операх Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов. Сопрано регулярно выступает на лучших российских и зарубежных площадках, таких как Мариинский театр, "Метрополитен-опера", "Карнеги-холл", Венская государственная опера и другие.

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов тоже выступает на ведущих оперных площадках мира. Среди недавних ангажементов - Макдуф ("Макбет" Джузеппе Верди) в Баварской государственной опере в Мюнхене, Андре Шенье в Пражском национальном театре, Морис Саксонский ("Адриенна Лекуврер" Франческо Чилеа) в Мариинском театре, Радамес ("Аида" Верди) на фестивале "Арена ди Верона" и Зальцбургском фестивале, Манрико ("Трубадур" Верди) в Венской государственной опере.