В Иваново открывается российский фестиваль сериалов "Пилот"

ИВАНОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Лучшие российские сериалы будут показаны на фестивале "Пилот", который открывается в пятницу в Иваново. Киносмотр пройдет до 12 сентября, он состоится при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и организации тестирования участников, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Председателем жюри в этом году стал российский актер театра и кино Юрий Стоянов, сыгравший главную роль в сериале "Вампиры средней полосы", а также известный по юмористической телепрограмме "Городок", где он был автором, постановщиком и исполнителем. Кроме того, в жюри "Пилота" вошли актриса театра и кино Марина Зудина, режиссер Петр Буслов ("Домашний арест", сценарист Роман Кантор, актер Александр Робак. Они выберут победителей в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший продюсер", "Лучший сценарист", "Лучший актер/актриса", а также вручат специальный приз жюри. "Лучший пилот сериала" будет определен зрительским голосованием.

Ранее была объявлена программа фестиваля, в которую вошли 13 российских проектов. Среди них новые сериалы Дуни Смирновой, Анны Пармас, Клима Шипенко, Оксаны Карас, Александра Дулерайна и другие. Участники киносмотра увидят серии из фильмов "Вертинский", "Чиновница", "Исправление и наказание", "Вне себя" и других.

Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля состоятся специальные показы для жителей города - они пройдут в арт-пространстве недавно отреставрированного железнодорожного вокзала.

Фестиваль сериалов "Пилот" учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. Президентом фестиваля "Пилот" является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер фестиваля - актриса Светлана Дрыга. В попечительский совет фестиваля "Пилот" входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, Владимир Толстой, Александр Акопов, Федор Бондарчук, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов, Александр Цекало.