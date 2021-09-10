"Сатирикон" представит премьеру спектакля о проблемах отношений в эпоху соцсетей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьеру спектакля "Это все она" по популярной пьесе современного белорусского и российского драматурга Андрея Иванова представит театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина 10 и 11 сентября, это история об обострении взаимоотношений поколений в эпоху социальных сетей, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Это очень интересный ракурс и психологический феномен, когда вдруг оказывается, что люди под другими именами и под другими обликами внезапно обнаруживают совершенно новые грани друг друга. Такая схема предельно выразительно говорит о той ограниченности, которая наложена на наше представление о близких и знакомых людях, на наше заносчивое убеждение, что мы знаем друг друга хорошо. Более того, это еще рождает следующую мысль: что мы и самих себя знаем очень плохо", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Константина Райкина.

Спектакль поставила режиссер Елена Бутенко-Райкина, это ее четвертая постановка в репертуаре театра. В спектакле играют Марина Дровосекова, Полина Райкина, Никита Григорьев, Павел Курандин, Ярослав Зенин, Арсен Ханджян, Анастасия Войтович и Антонина Рыбаловлева. Премьера состоится на сцене Театрального центра СТД РФ "На Страстном".

Как отмечает Бутенко-Райкина, можно видеть эту пьесу по-разному: как пьесу о взаимоотношениях между родителями и детьми, проблеме взросления и сложности подросткового периода. "Можно рассуждать о том, что в виртуальном мире люди более открыты, чем в жизни. О том, что два близких человека не могут найти контакт. О том, что виртуальный мир вреден в таких количествах. Но для меня главное, что обманом нельзя завоевывать любовь. Это обязательно вскроется, и будет не просто драма, а трагедия. Нельзя лгать в личных отношениях", - привели в пресс-службе слова режиссера.

Дебютная пьеса Иванова "Это все она" в 2013 году вошла в шорт-листы Международного конкурса драматургов "Евразия" и фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Переведена на 11 языков, была поставлена в нескольких странах.

Как говорит Иванов, внутри спектакля выстраивается запутанная игра с близостью и отдаленностью персонажей. "Для меня самая сильная и самая страшная сцена в спектакле - когда коммуникация всех героев разваливается, разрушаются границы между ними, диалог разбивается на всех четверых персонажей и уже не понятно, кто к кому обращается. Все миры перемешиваются, но именно здесь возникает самая сильная точка одиночества", - признается автор.