В "Гараже" открываются две выставки современного искусства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" открывает в пятницу сразу две выставки: "Зеркало без памяти" немецкого художника Томаса Деманда и экспозицию под названием "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта", где представлены работы нескольких художников из разных стран, сообщила главный куратор музея Екатерина Иноземцева.

"На первый взгляд, кажется, что отношения между двумя этими проектами контрастные. Но на поверку оказывается, что сходств между этими двумя выставками сильно больше, чем кажется изначально. В центре обоих проектов находится весьма специфическое отношение ко времени, к моменту прошлому и настоящему. И в центре обоих проектов оказывается почти физическая плотность времени и различные способы его переживания человеком", - сказала она, представляя журналистам эти проекты.

На выставке "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта" будут представлены работы более 30 художников разных поколений из стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Кавказа, Восточной и Западной Европы. Каждое творение экспонируется отдельно, как в небольшой келье, где зритель остается с произведением искусства один на один. Выставка демонстрирует, что время - довольно сложная сущность, с помощью искусства его можно передавать, переводить, заморозить, ускорить или замедлить, говорят кураторы.

Эту экспозицию посвятили памяти недавно ушедшего из жизни художника Никиты Алексеева, его работа также представлена на выставке.

Выставка Деманда

Вторая выставка - "Зеркало без памяти" - состоит из нескольких фрагментов и расположена на двух этажах музея. Деманд, заимствуя изображения различных событий из прессы и других источников (или организуя технические съемки), воспроизводит эти сцены в реальном масштабе из картона и бумаги, делая фактически скульптуры, после чего фотографирует их и разрушает.

Первый этаж этой выставки посвящен осмыслению идей макетности и модели, говорят кураторы. Сам Деманд признается, что для него творчество - это такая беседа с другими художниками. "Моя работа в основном заключается в создании макетов в натуральную величину, которые представляют собой вид мест, которые входят в нашу общую базу знаний. В течение нескольких лет я в основном работал с моделями из бумаги и картона", - сказал он журналистам.

Первое, что видит посетитель на втором этаже - подвесные конструкции-кинотеатры, где показываются фильмы немецкого режиссера, писателя, автора телевизионных передач Александра Клуге. Эти кинопавильоны спроектировал Деманд, фильмы Клуге являются видеопродолжениями или видеоинтерпретациями трех работ Деманда.

Специально для выставки в "Гараже" художник воссоздал историю Эдварда Сноудена, ставшего всемирно известным после обнародования секретных документов американского Агентства национальной безопасности. Но сам автор говорит, что его работа - это история не о Сноудене как о человеке, а о представлениях людей об этой теме. Эта часть экспозиции называется "Убежище".

Томас Деманд учился в Мюнхенской академии художеств и Дюссельдорфской академии искусств (1987-1992), получил степень магистра изобразительных искусств в Голдсмит-колледже (Лондон, 1994). Персональные выставки Деманда проходили в целом ряде галерей и музеев по всему миру, в частности, в Музее современного искусства в Нью-Йорке, галерее Серпентайн в Лондоне, Национальной галерее Виктории в Мельбурне. Работы Деманда представлены во многих музейных собраниях.