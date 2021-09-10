Лепаж, Богомолов и Писарев поставят спектакли в Театре наций

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный Театр наций представит в новом сезоне более 10 премьер, в числе которых постановки Робера Лепажа, Константина Богомолова и Евгения Писарева. Об этом сообщил на презентации сезона в пятницу народный артист РФ, художественный руководитель Евгений Миронов.

"В этом году исполняется 15 лет Театру наций в нынешнем формате. Если говорить про эти 15 лет - они были, конечно, очень непростыми. Мы начали с нуля. Кроме коробки исторической, ничего не было: не было команды, не было репертуара, не было артистов. Была идея, у нас горели глаза, мы хотели построить театр, которого нет и по структуре, и по начинке. Я просто очень счастливый артист - я работал с мировыми режиссерами до Театра наций, мне очень хотелось поделиться этим опытом с другими артистами. Чтобы сюда к нам приезжали и ставили спектакли лучшие театральные режиссеры мира, чтобы здесь молодые режиссеры делали свои первые шаги", - сказал Миронов.

По его словам, канадский режиссер Робер Лепаж в этом сезоне выпустит "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову. Это будет вторая постановка этого режиссера в Театре наций. Премьера ожидается 6 декабря. До пандемии 13 актеров, занятых в спектакле, ездили в Квебек репетировать, а сейчас репетиции проходят онлайн.

"Это очень сложно - репетировать в Zoom. Этот будет сложнопостановочный спектакль. Уже приехали декорации, два огромных контейнера из Канады, которые к началу ноября соберут, дальше нам предстоит - конечно, не как Юлии Пересильд лететь в космос - но нам предстоить освоить очень сложную технически беспрецедентную декорацию", - рассказал худрук. В спектакле заняты, в частности, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий, Дмитрий Сердюк.

Свою премьеру в Театре наций в октябре представит режиссер Константин Богомолов. "Первой премьерой сезона, которая состоится в Театре наций на Основной сцене 10-11 октября будет вольное сочинение режиссера Константина Богомолова на тему пьесы Островского "На всякого мудреца довольно простоты", - уточнил Миронов.

По словам худрука, было очень сложно добиться лицензии на другой премьерный спектакль - "Кабаре" по пьесе Джона Ван Друтена и рассказам Кристофера Ишервуда, который поставит Евгений Писарев. "Спектакль в Театре наций будет первой лицензионной постановкой в Москве за всю историю легендарного мюзикла "Кабаре", - подчеркнул Миронов. Премьера намечена на май. Главные роли исполнят Александра Урсуляк, Юлия Пересильд.

На малой сцене

Среди премьер Малой сцены - постановка Марины Брусникиной "Прыг-скок, обвалился потолок", премьера запланирована на 21 декабря.

"К юбилею Сати Спиваковой режиссер Дмитрий Сердюк поставит пьесу "Мастер-класс" американского драматурга Терренса Макнелли, которая с успехом идёт как в США, так и в Европе", - рассказал худрук.

Премьера моноспектакля Ингеборги Дапкунайте "Sveiki sulauk (Привет дождавшимся)" состоится в рамках XVI Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория".

Спектакль об Александре Солженицыне для народного артиста РФ Авангарда Леонтьева поставит Марина Брусникина. Также в мае состоится премьера спектакля Марата Гацалова по новой пьесе Михаила Дурненкова. Это будет фантазия на тему чеховских пьес, в частности - "Вишневого сада" и третья работа режиссера в Театре наций.

Еще один прежде работавший в Театре наций режиссер Никита Гриншпун поставит новый спектакль "Люблинский штукарь" по пьесе лауреата Нобелевской премии по литературе Исаака Башевиса-Зингера.

В Новом пространстве Театра наций будет отмечаться 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. К этой дате в феврале 2021 года был запущен междисциплинарный проект "Достоевский 200". Как сообщил Миронов, на конкурс пришло более 150 заявок от молодых режиссеров. Из них отобрали семерых участников, которые представят эскизы постановок, лучшие из них будут доработаны до репертуарных спектаклей Театра наций.