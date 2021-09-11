Художник-мультипликатор Гарри Бардин отмечает 80-летие

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Классик отечественной мультипликации Гарри Бардин, который в субботу отметит 80-летие, планирует снимать новые фильмы, на данный момент он работает над картиной "Ave Maria", средства на создание которой собирает путем краудфандинга. Об этом режиссер рассказал ТАСС в преддверии торжества.

"Я снимал один фильм за другим. И намерен делать это дальше. <…> Конечно, хочется пожить. Снять и показать зрителям новый фильм "Ave Maria", увидеть внука Яшу, который учится в Америке и прилетит теперь в Москву только в следующем году", - рассказал Бардин.

По словам режиссера, у него нет ощущения, что он осуществил все планы, но цифра 80 его гнетет. "Резкого перехода в другое состояние не случится. Сам даже можешь ничего не заметить, на перемены, скорее, обратят внимание родные и друзья. Но превращаться в дряхлого старика не хочется, это факт", - поделился он.

Средства на свои фильмы Бардин не в первый раз собирает на краудфандинговой платформе: он отметил, что ему дорога поддержка зрителей. "На пять картин мне удалось таким способом привлечь семнадцать миллионов. Говорят, я чемпион по этому показателю, больше никто не собирал", - пояснил собеседник агентства.

Поддержка зрителей

На картину "Ave Maria" ему удалось собрать более 680 тыс. рублей из 2 млн 800 тыс. "Время тяжелое, люди стали жить беднее, поэтому и жертвуют деньги не столь активно. Но я не претендую, чтобы они снимали последнюю рубашку. Ни в коем случае! На краудфандинговой платформе такая система: если набираешь больше половины от заявленного, тебе переводят деньги. Если же меньше, все возвращается дарителям. Считаю, это честно", - сказал Бардин.

Режиссер добавил, что среди его поклонников также есть несколько человек, к которым он может обратиться за недостающей суммой. "Это мои поклонники из числа обеспеченных граждан. Они дают деньги, я беру, хотя каждый раз безумно страшно начинать новую работу. Я ведь ставлю себе задачу выше предыдущей. Есть боязнь не достичь уровня, не взять высоту. Но и опускать планку нельзя", - заключил он.

Режиссер Гарри Бардин начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году, где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных призами разных фестивалей, в том числе, пятью призами национальной кинопремии "Ника" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля. В своей работе он использует разнообразные материалы и техники мультипликации.